Маємо більш потужні завдання, – Данілов про вбивство дугіної

російська фсб з блискавичною швидкістю знайшла "винуватицю" вбивства дар'ї дугіної – звісно ж, українку. Щоправда, навіть не зважаючи на те, що її батько є головним ідеологом путіна, вона надто дрібна ціль для України.

Україні від вбивства дар'ї дугіної – ні холодно, ні тепло. Про це в ефірі 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Україна має інші методи

Секретар Ради нацбезпеки переконаний, що гучне вбивство влаштувала саме російська фсб, аби потім звинуватити в цьому Україну.

Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вбивства цієї пані ми не маємо жодного відношення – це робота російських спецслужб,

– запевнив Олексій Данілов.

За його словами, фсб вже сьогодні починає прибирати тих людей, які виступають з критикою. Мовляв, дар'я та алєксандр дугіни саме виступали з невдоволенням щодо темпів проведення "спецоперації" – хотіли миттєвого успіху.

"Там є внутрішні процеси в російській федерації – це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися. Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають ніякого відношення", – резюмував секретар РНБО.

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Вбивство дар'ї дугіної: коротко