Відстрочка від призову: хто вирішує, чи надавати її 

11 квітня 2024, 19:44
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Джерело:

Верховна Рада

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт про мобілізацію номер 10449. Зокрема, в документі прописано хто вирішує, чи надавати відстрочку.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.

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Хто вирішує, чи надавати відстрочку

Закон визначає умови надання відстрочки від призову на військову службу. Так, є підпункт, в якому зазначено, хто ж вирішує, чи надавати відстрочку. Зокрема, це зазначено в пункті 3.2.3.

Перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення покладається на ТЦК,
– йдеться в законі.

Зверніть увагу! За законопроєкт віддали голоси 283 народні обранці. Тепер його підписати має Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім направити на розгляд президенту. Володимир Зеленський має 15 днів для того, аби ретельно вивчити текст закону. Після ознайомлення глава держави може підписати закон і цим самим взяти його до виконання та офіційного оприлюднення.

Президент прокоментував законопроєкт щодо мобілізації: основне

  • Під час пресконференції із з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту про мобілізацію.
  • За його словами, цей документ – тільки один із багатьох, який стосується процесу мобілізації.
  • "Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву", – сказав лідер держави.

Автор: Ірина Марціяш