Відстрочка від призову: хто вирішує, чи надавати її 

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт про мобілізацію номер 10449. Зокрема, в документі прописано хто вирішує, чи надавати відстрочку.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.

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Хто вирішує, чи надавати відстрочку

Закон визначає умови надання відстрочки від призову на військову службу. Так, є підпункт, в якому зазначено, хто ж вирішує, чи надавати відстрочку. Зокрема, це зазначено в пункті 3.2.3.

Перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення покладається на ТЦК,

– йдеться в законі.

Президент прокоментував законопроєкт щодо мобілізації: основне

Під час пресконференції із з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту про мобілізацію.

За його словами, цей документ – тільки один із багатьох, який стосується процесу мобілізації.

"Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву", – сказав лідер держави.