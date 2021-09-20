Хто та на яких олігархів працює, – Разумков порадив припинити вішати ярлики

Дмитро Разумков закликав нардепів припинити вішати ярлики один на одного. За словами спікера Верховної Ради, це не йде на користь ані парламенту, ані суспільству.

Таку заяву голова Верховної Ради зробив під час засідання Погоджувальної Ради депутатських фракцій та груп.

Важливо Щойно надійде запит, – Разумков запевнив, що відставка його не лякає

Разумков звернувся до народних депутатів із закликом продовжувати ефективно працювати для українського суспільства.

Раджу колегам закінчувати вішати ярлики – хто та на яких олігархів працює. Тому що може вийти так, що хтось вийде на себе. Це точно не на користь ані парламенту, ані суспільству, ані державі,

– сказав він.

Голова Верховної Ради також висловив сподівання, що цей пленарний тиждень буде ефективним.

Що цьому передувало

Законопроєкт про олігархів поділив парламент на 2 групи: прихильників та противників. Ті, хто виступають проти цієї законодавчої ініціативи, звинувачують у таємній роботі на олігархів. До прикладу, так сталося зовсім нещодавно, коли керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у відповідь на критику законопроєкту назвав уповноважену з прав людини Людмилу Денисову "уповноваженою з прав олігархів".

Додамо, що Денісова неодноразово наполягала на тому, що законопроєкт про олігархів порушуватиме Конституцію. Не поділяє погляди омбудсменки й нардепка Євгенія Кравчук. Вона не розуміє, чому ж уповноважена з прав людини так піклується про олігархів.

Знаєте, просто обнятись і заплакати. Як бідних олігархів дискримінують за майновою ознакою і за те, що в них там такі мільярдні статки,

– сказала Кравчук.

А політолог Володимир Фесенко заявляв, що з власних джерел знає про вплив найбагатшої людини України на Денісову.