Зеленський уточнив, хто збив російський винищувач в районі Єнакієвого
Українські захисники 3 березня знищили російський бомбардувальник Су-34 біля Єнакієво. Це успішна робота бійців Нікопольського зенітного ракетного полку.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що є кого відзначити за успіхи на полі бою, інформує 24 канал.
До речі Доволі дорога одиниця, – військовий експерт про збитий Су-34 біля Єнакієвого
Він назвав бійців 27-ої Печерської бригади Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку та вміло знищують ворожу техніку. Також згадав зенітників Повітряних сил.
Я дякую зенітникам Повітряних сил – збили ще один російський бомбардувальник. Нікопольський зенітний ракетний полк, так тримати, воїни,
– сказав Зеленський.
Президент наголосив, що гідна відсіч ворогові – це передумова для успіху наших оборонних операцій у найближчі місяці.
Що відомо про збитий Су-34
- ЗСУ збили винищувач біля окупованого Єнакієво. Один з пілотів вже загинув, інший – зазнав поранення.
- За інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого літака окупантів складає 36 мільйонів доларів.
- Це радянська розробка. Основне завдання Су-34 – завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.
- За допомогою Су-34 на початку березня минулого року росіяни скидали фугасні бомби на Україну.