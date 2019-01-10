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      Хто витрачав і заробляв мільярди на державних закупівлях

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      Хто і скільки заробив на держзакупівлях
      Хто і скільки заробив на держзакупівлях / snigurivka-rda.gov.ua

      За даними експертів торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua у 2018 році бюджет тендерів в ProZorro виріс майже на 190 мільярдів гривень.

      З кожним роком зростає очікувана вартість товарів, послуг і робіт, які держустанови закуповують через систему публічних електронних закупівель. У 2018 році вона перевищила 787 мільярдів гривень, що на 75% більше, ніж в 2017. А кількість тендерів виросла не так істотно – 413,6 тисяч закупівель оголосили через ProZorro в 2018 році і 405,5 тисяч – в 2017-му.

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      Уже не перший рік лідером за кількістю тендерів у системі залишається Київська міська адміністрація (КМДА). У минулому році вони оголосили 58 тисяч закупівель. На другому місці – Міністерство інфраструктури України з 31,1 тисячі процедур. Третє і четверте місце у обласних адміністрацій – Дніпропетровської та Вінницької. Вони оголосили майже 19 і 13,5 тисяч тендерів відповідно. Замикає ТОП-5 Дніпровська міськрада з 13,2 тисячі закупівель.


      Держзамовники року

      Серед тих, хто найбільше витрачав, на першому місці по бюджету закупівель – Мінінфраструктури з сумою 165,5 мільярдів гривень (як і в 2017). Практично в два рази менше у Міністерства економічного розвитку – 72,1 мільярда. Майже не відстають від них і КМДА з 70,8 мільярдами. На четвертому місці Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з сумою в 42,1 мільярда гривень, а на п'ятому – Міністерство оборони України з 33,2 мільярда.

      Рейтинг топ-постачальників минулого року по сумі виграних контрактів очолила китайська компанія Dongfang Electric International Corporation (DEIC) з сумою 19 мільярдів гривень. Цікаво, що першими DEIC стали, вигравши всього один тендер на реконструкцію енергоблоку Слов'янської теплоелектростанції. Друге місце у ПАТ "Нафтогаз Україна", компанія заробила в держзакупівлях 12,6 мільярда. Третє і четверте місце зайняли ТОВ "Автомагістраль-Південь" і ПАТ "Київметробуд". Сума переможних пропозицій цих компаній складає 7,2 і 6,5 мільярда гривень відповідно. На п'ятому місці – ТОВ "Інтерпайп Україна" з 5,9 мільярда.

      Постачальники року
      Держпостачальники року

      За кількістю виграних тендерів перше місце у ТОВ "БаДМ-Б". Компанія стала переможцем у 2 460 закупівлях. Не набагато відстають від них ТОВ "Епіцентр К" с 2 300 закупівлями. Третє місце зайняли ТОВ "Ліван Торг", які перемогли в 2 113 тендерах. Замикають п'ятірку ТОВ "Укрпапір" і ПП "ОККО Контракт". Вони виграли 1 776 і 1 435 закупівель відповідно.

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      Теги: Новини України Гроші ProZorro Бюджет
      Джерело: 24 канал
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