Хто з людей Коломойського впливає на Зеленського: резонансне розслідування

До Bihus.info потрапило внутрішнє листування "Зе-команди". З них журналісти не лише дізнались про сумніви Зеленського щодо президентства, а й визначили ключових гравців відкритого штабу. Які дещо відрізняються від тих, кого представив Зеленський в ефірі "1+1".

7 лютого – початок активної президентської кампанії кандидата Зеленського. Координатор "Зе-команди" Олександр Корнієнко пояснив, що коїться в штабі кандидата:



Листування штабу Зеленського

З листування стало зрозуміло, що у команді кандидата діє чотири сфери впливу: "Дядя", "Нижні", "Регіони" та "Квартал".

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Співрозмовник Корнієнка – виконавчий продюсер кварталу Сергій Трофімов. Нині він теж працює в штабі "Зе". На початку лютого після чергової зустрічі, на якій був присутній Корнієнко, останній дає розклад про сфери впливу. Трофімов резюмує: "Дурдом"



Листування штабу Зеленського

Почнемо з найцікавішої групи під назвою "Дядя". Чому така назва? Керує цією групою адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан. Саме Коломойського у листуванні працівники штабу називають "Дядей" або ж "Человеком из Женевы".

Вплив на штаб Коломойський заперечив журналістам, але водночас не приховує, що Богдан його інформатор.

Сьогодні з ним розмовляв: "Ну, як у вас справи?". Він говорить: "Все нормально, все добре. О першій конференція КМІСу, яка останні рейтинги…,

– сказав Коломойський.

Присутність і активну діяльність Богдана штаб Зеленського визнав лише після попереднього нашого розслідування. Ми розповідали, що адвокат Коломойського та його помічник в часи керування Дніпропетровської ОДА Богдан регулярно навідувався до штабу Зеленського. А як представник штабу – зміг зустрітись з директором Антикорупційного бюро Артемом Ситником.



Андрій Богдан

Потім роль Богдана Зеленський визначав як суто юридичну. А публічний спікер штабу Разумков навіть наголошував, що Богдан нічого не вирішує.

З переписки можна зробити декілька висновків. По-перше, навіть самі штабісти чітко знають від якого "Дяді" в них Богдан. По-друге, він не просто нічого не вирішує, а виступає окремою групою в штабі. Він з’явився там задовго до деяких "кварталівців" і його функціонал обмежується далеко не тільки юридичними питаннями

Листопад 2018 року. Ще офіційно не оголошено про висування Зеленського. Співробітники штабу Корнієнко пишуть продюсеру "Кварталу 95" Трофімову:



Листування штабу Зеленського

Не юридичні компетенції Богдана підтверджуються зокрема знятим нами відео. На ньому Богдан обідає з групою саме медійників у кафе поряд зі штабом. Поруч з адвокатом – "кварталівець" і ведучий Артем Гагарін. Саме він проводив передвиборчу вечірку в штабі Зеленського.



Зустріч штабу Зеленського з Богданом



Артем Гагарін​

Навпроти Богдана Кирило Тимошенко – засновник продакшину Good media, яка займається трансляціями, зйомкою соціальної та політичної реклам. Зокрема, Тимошенко просував партію УКРОП та близького соратника Коломойського – Бориса Філатова на пост мера Дніпра.



Кирило Тимошенко

В листуванні штабістів Тимошенка згадують саме як члена групи "Дядя".



Листування Зеленського

Самого Богдана штабісти називають своїм "сожителем по общаге" і скаржаться один одному на постійний тиск та контроль з його боку.



Листування штабу Зеленського

Богдан вимагає використати учасників "Ліга сміху" в агітації за Зе. Ця ідея не подобається решті учасників штабу. Однак агітацію "Ліги сміху" за кандидата Зеленського зафіксувала громадянська мережа "Опора". Відео зі Зеленським показували перед початком концертів, наприклад, у Броварах та Ірпіні.

Вплив юриста Богдана на медіа настільки масивний , що решта штабістів намагаються створити окремий медіаофіс без нього. Причому співрозмовники чудово розуміють, що він так само не самостійна персона.



Листування штабу Зеленського



Листування штабу Зеленського

Логічно припустити, що людина Коломойського команди отримує від самого Коломойського. Та олігарх каже: систематичної участі в кампанії не приймає.

– Члени команди його називають медіаофіс. Дослівно з окремим фінансуванням і окремими повноваженнями. Чим він займається? Він дає вказівки з приводу, наприклад, участі учасників "Ліги сміху" у передвиборчій агітації. Як ви можете це прокоментувати? Чи знаєте ви про це?

Коломойський: Ніяк не можу прокоментувати. Я не беру участі в щоденній чи якійсь систематичній участі в передвиборчій кампанії. Тому я нічого не можу сказати. "Ліга сміху" – продукт, який транслюється на плюсах. Ось це я знаю.

А от ми в цьому не впевнені. Якщо Андрій Богдан може впливати на Володимира Зеленського в штабі, то інші пов'язані з олігархом люди можуть це робити прямо в домашній атмосфері.

Родина Зеленського через кіпрську фірму Aldorante Limited володіє квартирою в елітному будинку біля Верховної Ради, на Грушевського, 9-А. Тут же двома квартирами володіє родина бізнес-партнерів Зеленського Сергія і Бориса Шефірів.

Помешкання в цьому ж будинку належить і соратнику Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу. Це його авто нині возять Зеленського. Також тут проживає інша близька до Коломойського людина – голова Волинської облради Ігор Палиця. Авто, записане на пов’язану з Палицею фірму, їздить в кортежі Зеленського. Квартиру на Грушевського Палиця орендує.

Цілком імовірно, що саме тут можуть проходити найзакритіші зустрічі і перемовини. І так: для цього Ігорю Коломойському не обов’язково брати систематичну участь. Його люди можуть чудово впоратися.

Дивіться повний випуск розслідування BIHUS.info про листування штабу Зеленського: