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      Хто з українських політиків очолює спортивні федерації

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      Хто з українських політиків очолює спортивні федерації
      Хто з українських політиків очолює спортивні федерації / 24 канал

      Чимало впливових представників влади, до численних статусів, регалій та нагород, додають собі ще й посаду в якійсь спортивній федерації. Такі посади зайняли Назар Холодницький, Анатолій Матіос, Роман Насіров, Геннадій Труханов, Андрій Павелко тощо.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів автор і журналіст Дмитро Гнап.

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      Як зазначив Гнап, після Майдану футбольну Федерацію очолив представник влади – народний депутат від БПП Андрій Павелко, а скандально відомий екс-голова фіскальної служби Роман Насіров очолив Федерацію дзюдо України. 

      А мер Одеси – Геннадій Труханов – очолює федерацію тайського боксу, звідки, як ми колись з’ясували, вийшло чимало учасників кримінальних бригад, які вели війну за Одесу в 90-х роках. То ж професійний спорт у нас сплівся не лише з професійною політикою, а й з професійною злочинністю,
      – наголосив журналіст.

      Гнап повідомив, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос нещодавно очолив наглядову раду Федерації боксу України, а поруч із ним – його теперішній колега – президент федерації боксу Луганської області Олександр Матросов, який причетний до контролю за наркобізнесом Луганщини.

      "Президентом Федерації боксу України є колишній народний депутат-регіонал Володимир Продивус, який є причетним до нелегального видобутку бурштину і збройних конфліктів навколо нього. Окрім Продивуса, до керівництва Федерації боксу України входять також нардеп з "Опозиційного блоку" Дмитро Шенцев, який свого часу проходив по справі вбивства регіонала Кушнарьова, та голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого перед смертю жорстко критикувала активістка Катерина Гандзюк", – відповів Гнап.

      В Україні для високопоставлених прокурорів це не вперше, бо раніше віце-президентом Федерації Футболу України став керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Керівник антикорупційної прокуратури проводить час в компанії людей, яким він може незабаром оголошувати підозру в скоєнні злочинів,
      – додав журналіст.

      Відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" за 1 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Новини політики Спорт дзюдо Бокс Роман Насіров Назар Холодницький Анатолій Матіос
      Джерело: 24 канал
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