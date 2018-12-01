Хто з українських політиків очолює спортивні федерації
Чимало впливових представників влади, до численних статусів, регалій та нагород, додають собі ще й посаду в якійсь спортивній федерації. Такі посади зайняли Назар Холодницький, Анатолій Матіос, Роман Насіров, Геннадій Труханов, Андрій Павелко тощо.
Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів автор і журналіст Дмитро Гнап.
Читайте також: Фірташ, Курченко, Коломойський: скільки справ корупціонерів злив Холодницький
Як зазначив Гнап, після Майдану футбольну Федерацію очолив представник влади – народний депутат від БПП Андрій Павелко, а скандально відомий екс-голова фіскальної служби Роман Насіров очолив Федерацію дзюдо України.
А мер Одеси – Геннадій Труханов – очолює федерацію тайського боксу, звідки, як ми колись з’ясували, вийшло чимало учасників кримінальних бригад, які вели війну за Одесу в 90-х роках. То ж професійний спорт у нас сплівся не лише з професійною політикою, а й з професійною злочинністю,
– наголосив журналіст.
Гнап повідомив, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос нещодавно очолив наглядову раду Федерації боксу України, а поруч із ним – його теперішній колега – президент федерації боксу Луганської області Олександр Матросов, який причетний до контролю за наркобізнесом Луганщини.
"Президентом Федерації боксу України є колишній народний депутат-регіонал Володимир Продивус, який є причетним до нелегального видобутку бурштину і збройних конфліктів навколо нього. Окрім Продивуса, до керівництва Федерації боксу України входять також нардеп з "Опозиційного блоку" Дмитро Шенцев, який свого часу проходив по справі вбивства регіонала Кушнарьова, та голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого перед смертю жорстко критикувала активістка Катерина Гандзюк", – відповів Гнап.
В Україні для високопоставлених прокурорів це не вперше, бо раніше віце-президентом Федерації Футболу України став керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Керівник антикорупційної прокуратури проводить час в компанії людей, яким він може незабаром оголошувати підозру в скоєнні злочинів,
– додав журналіст.
Відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" за 1 грудня 2018
Вибір редакції
-
Що буде із "Північним потоком-2" після агресії РФ в Азовському морі: несподівана заява Варшависьогодні , 16:33
-
Топ-5 категорій товарів, які найактивніше купують українці в інтернетісьогодні , 16:09
-
Аварія потяга в Росії: на військовій техніці помітили ознаки, як у тієї, що воює на Донбасісьогодні , 15:01