Хворий на COVID-19 нардеп Шахов каже, що його вже виписали з лікарні

Народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов був першим з парламентарів, які захворіли на COVID-19. Лише через 10 днів після госпіталізації політик повідомив, що лікарі його виписали, хоча "тесту ще немає".

"Почну з хорошого. Мене тільки що виписали з лікарні", – про це повідомив сам Шахов у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці увечері 30 березня.

Раніше Шахов показав, чим його годують у лікарні: фото

Депутат наголосив, що "тесту ще немає", але "легені вже чисті". Саме тому, мовляв, він сам "попросився додому".

Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, що надходять до лікарні,

– повідомив Шахов.

Додамо, що наразі депутата не можна визнати здоровим: адже для цього потрібні два тести ПЛР, які покажуть відсутність в організмі вірусу, і між ними буде щонайменше доба.

Сергій Шахов з групи "Довіра" був першим із депутатів, який захворів на COVID-2019. Він відпочивав в Італії, Франції, але вважає, що заразився в Україні, а коронавірус створили штучно.



Госпіталізували політика, зауважимо, 21 березня – менше, ніж 10 днів тому.

Загалом зараз відомо про сім інфікованих коронавірусом депутатів української Верховної Ради.



Депутати, які заразилися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу