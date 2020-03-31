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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Хворий на COVID-19 нардеп Шахов каже, що його вже виписали з лікарні

      -
      Шахова виписали з лікарні / ВРУ

      Народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов був першим з парламентарів, які захворіли на COVID-19. Лише через 10 днів після госпіталізації політик повідомив, що лікарі його виписали, хоча "тесту ще немає".

      "Почну з хорошого. Мене тільки що виписали з лікарні", – про це повідомив сам Шахов у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці увечері 30 березня.

      Раніше Шахов показав, чим його годують у лікарні: фото

      Депутат наголосив, що "тесту ще немає", але "легені вже чисті". Саме тому, мовляв, він сам "попросився додому".

      Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, що надходять до лікарні,
      – повідомив Шахов.

      Додамо, що наразі депутата не можна визнати здоровим: адже для цього потрібні два тести ПЛР, які покажуть відсутність в організмі вірусу, і між ними буде щонайменше доба. 

      Сергій Шахов з групи "Довіра" був першим із депутатів, який захворів на COVID-2019. Він відпочивав в Італії, Франції, але вважає, що заразився в Україні, а коронавірус створили штучно

      Госпіталізували політика, зауважимо, 21 березня – менше, ніж 10 днів тому. 

      Загалом зараз відомо про сім інфікованих коронавірусом депутатів української Верховної Ради. 

      Шахов вірус
      Депутати, які заразилися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Верховна Рада Сергій Шахов Новини України
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