Хворий на COVID-19 нардеп Шахов каже, що його вже виписали з лікарні
Народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов був першим з парламентарів, які захворіли на COVID-19. Лише через 10 днів після госпіталізації політик повідомив, що лікарі його виписали, хоча "тесту ще немає".
"Почну з хорошого. Мене тільки що виписали з лікарні", – про це повідомив сам Шахов у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці увечері 30 березня.
Раніше Шахов показав, чим його годують у лікарні: фото
Депутат наголосив, що "тесту ще немає", але "легені вже чисті". Саме тому, мовляв, він сам "попросився додому".
Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, що надходять до лікарні,
– повідомив Шахов.
Додамо, що наразі депутата не можна визнати здоровим: адже для цього потрібні два тести ПЛР, які покажуть відсутність в організмі вірусу, і між ними буде щонайменше доба.
Сергій Шахов з групи "Довіра" був першим із депутатів, який захворів на COVID-2019. Він відпочивав в Італії, Франції, але вважає, що заразився в Україні, а коронавірус створили штучно.
Госпіталізували політика, зауважимо, 21 березня – менше, ніж 10 днів тому.
Загалом зараз відомо про сім інфікованих коронавірусом депутатів української Верховної Ради.
Депутати, які заразилися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу
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