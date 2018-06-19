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Hyperloop в Україні: аналітик назвав дві умови для появи транспортної системи

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Умови для появи Hyperloop в Україні
Умови для появи Hyperloop в Україні / Censor.net.ua

Україні для розвитку швидкісної транспортної системи Hyperloop необхідно виконати дві важливі умови. Так, необхідна наявність відповідних фахівців та чималий розмір фінансування.

Про це розповів аналітик Українського інституту майбутнього, екс-заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, повідмоляє "Обозреватель".

Зазначимо, напередодні Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з компанією Hyperloop transportation technologies щодо впровадження технології Hyperloop в Україні.

Перше – це уми, які можуть такий проект потягнути. На жаль, протягом 25 років наука в Україні вмирала і продовжує вмирати. Друге – фінанси. Звідки братимуть величезне фінансування, як воно заходитиме, де знайдуться приватні інвестори, які робитимуть цей проект – мені невідомо. Все, що я чую від Кабміну – мрії і міфи, поки я нічого конкретного не чую,
– заявив екс-заступник міністра інфраструктури.

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Він також звернув увагу на те, що меморандуми, схожі до цього, "Міністерство підписує по кілька штук на місяць".

"Ми говоримо, що ми встрибують в останній вагон поїзда, що рушив, але у нас немає навіть того шляху, яким цей вагон може йти", – наголосив Шульмейстер.

Експерт також розповів, що саме будівництво такої лінії, не врахуючи розробку, коштує близько 20 мільйонів євро за кілометр. Шульмейстер додав, що "в межах пасажирського Hyperloop Україна взагалі не розглядається".

Що таке Hyperloop? Це надшвидкісна транспортна система. У ній пасажири пересуватимуться у спеціальних капсулах у вакуумній трубі. Швидкість руху – до 1200 кілометрів на годину. Концепція Hyperloop була опублікована Ілоном Маском у серпні 2013 року. 11 травня 2016 року у пустелі штату Невада провели перше успішне випробування Hyperloop.

Теги: Новини України Техно Hyperloop Ілон Маск Міністерство інфраструктури Транспорт
Джерело: 24 Канал
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