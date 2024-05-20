Їх поєднували гроші: чи може вплинути смерть Раїсі на відносини Росії з Іраном
У неділю, 19 травня, президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у авіакатастрофі під час повернення з офіційного візиту до Азербайджану. Відомо, що Тегеран активно співпрацює з Росією та постачає їй засоби для війни проти України.
В Україні хотіли побачити охолодження відносин Ірану та Росії, щоб Тегеран не допомагав Москві. Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
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"Хотілося б побачити відхід від співпраці з Росією насамперед. Для України було б набагато зручніше і вигідніше, щоб з Росією ця кооперація зменшилася. Щоб не постачалася електроніка до "Шахедів", балістичні ракети, про які раніше говорили, що Іран може теоретично поставити в Росію", – сказав він.
Охолодження відносин Ірану та Росії
Іван Ступак зазначив, що у кремлівського диктатора Владіміра Путіна були тісні відносини з Іраном. Однак насамперед це було пов'язано з тим, що Кремль платив Тегерану хороші гроші.
Усе банально. Гроші, готівка. "Є готівка – працюємо, нема грошей – шукайте гроші, а потім приходьте". Усе було доволі просто. Думаю, що в Росії вони над цим жалкують,
– підкреслив він.
Загибель президента Ібрагіма Раїсі не змінить режим в Ірані. Адже які б потрясіння не були в Ірані, режим залишається незмінним вже багато років. Однак хотілося б побачити відмежування Тегерану від Росії або охолодження цих відносин.
"Росія, найімовірніше, адаптується та зможе сама виготовляти ті комплектуючі, які раніше йшли з Ірану. Але це займе певний період часу. Можливо, ми зможемо виграти той час, поки не буде таких масованих обстрілів з використанням безпілотників, зможемо підтягнути нашу протиповітряну оборону, покращити її", – припустив ексспівробітник СБУ.
Загинув президент Ірану Раїсі: головне
- У неділю, 19 травня, повідомили про падіння гелікоптера, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Він летів з Азербайджану. Тривалий час не могли знайти авіасудно, зокрема, через погану погоду.
- Першим напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr заявило вранці 20 травня, що гелікоптер з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хусейном Аміром-Абдуллахіаном розбився в густому лісі на сході Азербайджану. Оголосили, що всі пасажири вертольота загинули.
- Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Раїсі та його делегації з 8 людей під час аварії вертольота.
- Уламки гелікоптера Ібрагіма Раїсі, який розбився 19 травня в горах на півночі країни, знайшли. Пошуковці повідомили, що всі тіла також знайдені, а рятувальна операція офіційно завершилась.
- Після загибелі президента Ірану виконувати його обов'язки буде Мохаммад Мохбер. Це перший віцепрезидент країни. Відповідно до Конституції Ірану, протягом 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.