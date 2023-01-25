Ідуть важкі бої, – у Міноборони заявили про тиск ворога під Бахмутом і Вугледаром

Ситуація на Сході нашої держави залишається вкрай важкою. Поблизу Вугледара та Бахмута в Донецькій області тривають запеклі бої. Російські окупанти намагаються взяти ці населені пункти, однак їм на заваді стоять українські захисники.

Про ситуацію на цій ділянці фронту розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона констатувала, що ворог посилив тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

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Тривають важкі бої

За словами високопосадовиці, окупанти кидають у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ та зазнають шалених втрат, однак не відмовляються від своїх планів.

Інтенсивність боїв зростає. Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів,

– написала Маляр.

Водночас вона констатувала, що шлях до нашої перемоги дуже важкий, але ми його обовязково пройдемо. І щонайголовніше – переможемо.

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Відомо, що загарбники обстріляли вдень Вугледар та зірвали евакуацію людей. Про це повідомили в Нацполіції України. Водночас там зазначили, що людям так і не вдалось виїхати з міста.

Окрім того, у Генштабі констатували, що ворог намагається взяти Вугледар, штурмуючи місто, однак йому не вдається взяти його під контроль.

ЗСУ за минулу добу відбили всі атаки противника на усіх напрямках, зокрема на Бахмутському.

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