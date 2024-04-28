"Втратили одного з кращих": у боротьбі за Україну загинув боєць бригади "Буревій" Ігор Черноусов

На війні з Росією загинув військовий 3 батальйону бригади "Буревій" Ігор Черноусов з позивним "Торнадо".

Трагічну звістку повідомив штаб-сержант третього батальону Президентської бригади Віталій Ремінний. За його словами, "Торнадо" був одним з кращих.

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Не лише воїн, але й друг

Його мужність і рішучість були прикладом для інших військових.

Ми втратили одного з наших кращих. Ігор "Торнадо" Черноусов, наш товариш, друг і незамінний воїн, загинув у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Ця трагедія доторкнулася нашої сім'ї, 3 батальйону бригади "Буревій", аж до самого серця,

– написав Ремінний.

Він додав, що Ігор Черноусов був не лише відмінним воїном, але й вірним другом, завжди готовим допомогти й підтримати в будь-якій ситуації.

Ця втрата не зламає нас, а тільки зміцнить нашу рішучість і стійкість. Ми ніколи не забудемо Ігоря і завжди будемо пам'ятати його як справжнього героя, який віддав своє життя за нашу країну, за її незалежність і захист,

– наголосив побратим загиблого.

Вони віддали життя за Україну

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висловлює співчуття усім рідним, близьким та знайомим українського захисника. Вічна пам'ять!