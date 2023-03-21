Заткнись і мовчи, – терорист Гіркін визвірився на Путіна

Останнім часом терорист Ігор Гіркін активно критикує президента Владіміра Путіна. Однак його останнє звернення до бункерного диктатора потребує особливої уваги.

У своєму новому відеозверненні Гіркін порадив Путіну тримати язик за зубами, передає 24 Канал.

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Так, Гіркін доволі агресивно звернувся до бункерного діда і порадив йому замовкнути.

Владімір Владіміровіч, замовкни, мовчи. І нам не буде за тебе соромно,

– наголосив терорист.

Гіркін визвірився на Путіна: дивіться відео

Путін вже достатньо наговорив та зробив

Що ж, очевидно навіть мовчанка Путіна не допоможе позбутися сорому. Адже країна-агресорка та її лідер вже зробили достатньо. Це підтверджує і той факт, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що тепер є два сценарії щодо майбутнього кремлівського диктатора, зокрема, того, чи доживе він до суду. Генпрокурор Андрій Костін пояснив, що ордер на арешт Путіна означає, що за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.

Політичні аналітики додають, що тепер лідери країн, які, можливо, хотіли б зустрітися з Путіним і поговорити, наприклад, Олаф Шольц чи Еммануель Макрон, будуть кілька разів думати чи потрібно з ним взагалі зустрічатись.

Навіть донедавна лояльні до Росії країни, такі як Сербія, будуть ретельніше обдумувати, чи потрібно зустрічатися з представниками Росії і щось підписувати з нею.