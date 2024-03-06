Визнали "екстремістом": у Росії суд виніс цікаве рішення щодо Ігоря Коломойського

6 березня 2024, 02:19
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Районний суд республіки Адигея у Росії ухвалив нове "рішення" стосовно Ігоря Коломойського. Українського бізнесмена внесли до так званого "списку екстремістів".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, компанії Коломойського заборонили роботу у Росії й ухвалили рішення про конфіскацію активів бізнесмена, передає 24 Канал.

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Коломойського визнали "екстремістом" у Росії

Російські видання повідомили, що справа щодо Ігоря Коломойського у Росії проходила у закритому режимі. Разом з активами Коломойського суд також конфіскував майно Павла Шитова, колишнього власника Смоленського банку.

У рішенні суду йдеться про те, що російська влада конфіскує майно Коломойського, яке оцінюється в мільярди рублів, а також приблизно 500 земельних ділянок у чотирьох регіонах Росії, включаючи Московську область.

Коломойського називають "екстремістом" за те, що він "фінансує Збройні Сили України".

Суд Адигеї звинуватив Коломойського у підтримці українського уряду після Революції Гідності 2014 року. Стверджується, що він обіймав посаду в Дніпропетровській обласній державній адміністрації й надавав фінансову допомогу українським збройним формуванням.

Зауважте! Нещодавно Арбітражний суд Москви позбавив Ігоря Коломойського корпоративних прав на російські активи. Зокрема, українського бізнесмена позбавили прав на такі компанії, як Adygea Gas B.V. та Page Gas Ltd.

Бізнесмену продовжили запобіжний захід в Україні

  • Ігорю Коломойському 28 лютого суд знову продовжив запобіжний захід ще на два місяці. Тобто у СІЗО український бізнесмен перебуватиме до 25 квітня 2024 року.
  • Адвокат Коломойського Олександр Лисак також повідомив, що суд зменшив розмір застави для олігарха. Тепер вона становить 2,4 мільярда гривень, а не 2,65 мільярда, як було раніше.
  • Лисак також заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати бізнесмена просили про негайне медичне обстеження для свого клієнта.
  • Варто зазначити, що Коломойський отримав 3 підозри від українських правоохоронців. За даними СБУ, він та його спільники могли створити схему з внесенням фейкових грошей у банк та легалізацією фіктивних активів. Детальніше про те, у чому підозрюють Ігоря Коломойського – читайте у матеріалі.

Автор: Владислав Кравцов