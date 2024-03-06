Визнали "екстремістом": у Росії суд виніс цікаве рішення щодо Ігоря Коломойського

Районний суд республіки Адигея у Росії ухвалив нове "рішення" стосовно Ігоря Коломойського. Українського бізнесмена внесли до так званого "списку екстремістів".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, компанії Коломойського заборонили роботу у Росії й ухвалили рішення про конфіскацію активів бізнесмена, передає 24 Канал.

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Коломойського визнали "екстремістом" у Росії

Російські видання повідомили, що справа щодо Ігоря Коломойського у Росії проходила у закритому режимі. Разом з активами Коломойського суд також конфіскував майно Павла Шитова, колишнього власника Смоленського банку.

У рішенні суду йдеться про те, що російська влада конфіскує майно Коломойського, яке оцінюється в мільярди рублів, а також приблизно 500 земельних ділянок у чотирьох регіонах Росії, включаючи Московську область.

Коломойського називають "екстремістом" за те, що він "фінансує Збройні Сили України".

Суд Адигеї звинуватив Коломойського у підтримці українського уряду після Революції Гідності 2014 року. Стверджується, що він обіймав посаду в Дніпропетровській обласній державній адміністрації й надавав фінансову допомогу українським збройним формуванням.

Бізнесмену продовжили запобіжний захід в Україні

Ігорю Коломойському 28 лютого суд знову продовжив запобіжний захід ще на два місяці. Тобто у СІЗО український бізнесмен перебуватиме до 25 квітня 2024 року.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак також повідомив, що суд зменшив розмір застави для олігарха. Тепер вона становить 2,4 мільярда гривень, а не 2,65 мільярда, як було раніше.

Лисак також заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати бізнесмена просили про негайне медичне обстеження для свого клієнта.

Варто зазначити, що Коломойський отримав 3 підозри від українських правоохоронців. За даними СБУ, він та його спільники могли створити схему з внесенням фейкових грошей у банк та легалізацією фіктивних активів. Детальніше про те, у чому підозрюють Ігоря Коломойського – читайте у матеріалі.