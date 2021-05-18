Ігоря Петрашка звільнили з посади очільника Мінекономіки

Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка. Він написав заяву на звільнення та подав її до парламенту ще минулого тижня.

Рішення про відставку Петрашка підтримали 280 нардепів під час засідання Верховної Ради 18 травня. Відтак, в уряді Дениса Шмигаля стало на ще одного міністра менше.

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Зауважимо, що Петрашко пробув на посаді міністра економіки трохи більше року. Його призначили у березні 2020 року голосами 243 депутатів.

Причини звільнення Петрашка

Більше про кар'єру та особисте життя Ігоря Петрашка – читайте у матеріалі 24 каналу

За даними ЗМІ, міністр економіки попрощався з посадою через те, що до нього нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра. Наскільки ця причина правдива – судити важко. Однак є й інша версія щодо цього. До прикладу, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка назвав звільнення Ігоря Петрашка "деолігархізацією".

Петрашко – представник Олега Бахматюка, одного з олігархів. Це (відставку – 24 канал) можна оцінювати як позитивний крок,

– запевнив ексгенпрокурор.

Хто замінить Петрашка на посаді

Новим міністром економіки може стати Олексій Любченко. Наразі він очолює Державну податкову службу України, починаючи з квітня 2020 року.