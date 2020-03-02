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      Коли IKEA відкриється в Україні: умови Швеції

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      Коли IKEA з'явиться в Україні / GettyImages

      На появу меблевого гіганта в Україні чекають з 2017 року. З того часу відкриття переносили щонайменше двічі. Хоч уряд Швеції не може впливати на приватні фірмі, міністрка закордонних справ розповіла, за якої умови IKEA зайде в Україну.

      Так, серед вимог – більш прозоре законодавство і боротьба з корупцією. Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде на брифінгу у Києві, пише Обозреватель.

      Про фірму: Меблевий гігант IKEA: як компанія змушує купувати її товари

      Чиновниця нагадала, що держава не може втручатися у справи комерційних фірм, однак їй відомо про загальні вимоги шведських підприємців щодо ринку України.

      IKEA є приватною компанією, і ми як держава не маємо важелів впливу на їх рішення. Але я, як колишній міністр торгівлі, повинна проінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, відзначають як вимогу номер один – прозоріше і зрозуміле законодавство, а також більш рішучі кроки українського уряду щодо подолання корупції,
      – сказала Лінде.

      IKEA в Україні: що про це треба знати

      Наприкінці 2017 року IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок. На початку березня 2019 року стало відомо, що анонсоване відкриття першого в Україні магазину мережі IKEA знову переносять.

      Спершу повідомлялось, що він з'явиться у Києві на території торгово-розважального комплексу Ocean Mall, що як Blockbuster Mall, належить засновнику компанії "Мандарин Плаза" Вагіфу Алієву. Датою відкриття нового ТРЦ називали 1 вересня 2019 року.

      Пізніше стало відомо, що відкриття першої в Україні IKEA відкладається на невизначений термін і також змінюються умови виходу шведського меблевого гіганта на український ринок.

      Дивіться відео програми "Корпорації світу" 24 каналу про IKEA

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Швеція МЗС України Новини України IKEA
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