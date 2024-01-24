Літак серйозно здетонував: для чого окупанти використовують Іл-76

На Бєлгородщині впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Зазвичай Росія використовує такий борт для двох речей – транспортування штурмовиків на фронт та для перевезення боєприпасів.

Про це 24 Каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що своїх солдатів ворог привозить, зазвичай, на аеродроми у Воронежі та Ростові-на-Дону. Іноді їх транспортують до Бєлгорода. До слова, про падіння борта стало відомо близько 11 години.

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"Туди прибуває велика кількість так званих "контрактників" за версією Шойгу (міністра оборони Росії – 24 Канал). Насправді це звичайно мобілізовані, яких кидають на підсилення для штурмів українських позицій", – розповів Мусієнко.

Їх ворог кидає, зокрема, на Куп'янський та Лиманський напрямок. Також росіяни використовують Іл-76, аби перевозити зброю та снаряди.

Літак дійсно серйозно здетонував, що може означати, що були боєприпаси на ньому, ракети,

– вважає керівник Центру військово-правових досліджень.

Що відомо про падіння Іл-76