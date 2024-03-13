Комплекс проблем, – експерт з авіації сказав, які можуть бути причини падіння літака Іл-76
В Іванівській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. На борту перебувало 15 осіб. Аварія – це наслідок того, що погано була проведена передпольотна підготовка.
Також падіння літака Іл-76 має ще ряд причин. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з авіації Анатолій Храпчинський.
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Наслідки падіння літака
Анатолій Храпчинський вважає, що падіння Іл-76 – це результат того, що була погано проведена передпольотна підготовка. Тому що бортові інженери або інженери наземного забезпечення, які випускали літак, мали б побачити певні проблеми з двигуном.
Але чи поступила команда, щоб у будь-якому випадку летіти, тому що треба виконувати якесь завдання? Адже ці літаки активно використовуються для перекидання особового складу, С-300 і так далі. Тому вони активно застосовані в бойових діях,
– сказав він.
Іл-76 мають дуже старі двигуни Д-30. Окупанти мали намір замінити їх на двигуни ПС-90, але це відбувається повільно. Однак ПС-90 є не настільки якісними, як очікував ворог.
"Тому що бачимо, як відбувається по цивільній авіації. Наприклад, цивільна авіація МС-21 і Sukhoi Superjet, які планували оснащувати пермськими моторами. Цього не відбулось через економічну складову, бо недоцільно використовувати такий дорогий і який використовує багато палива", – пояснив авіаексперт.
Пасажирський літак М-21 став важчим на 6 тонн через те, що туди хотіли встановити двигун ПС-90. Тобто є певні проблеми. Зокрема, серед особового складу, нефаховість інженерного складу, який випустив не готовий літак.
"І безпосередньо техніка, мабуть, у них активно використовується. Не робляться між регламентні роботи, тому що просто продовжують їх, не роблячи нічого з двигунами. І особовий склад. Тому тут такий комплекс проблем, з якими вони стикаються. Зараз ми будемо бачити ще більше", – підкреслив Храпчинський.
Падіння Іл-76: головне
- Іл-76 розбився в Іванівській області у вівторок, 12 березня. Він впав у на північ від міста Іваново в районі села Подталіці та кладовища. За попередньою інформацією, загинули 15 осіб: 7 пілотів та 8 пасажирів.
- Як пишуть самі росіяни, на борту військового-транспортного літака перебували пілоти з Оренбурзької та Тверської областей. У соцмережах з'явилася неофіційна та неперевірена інформація про те, що на борту Іл-76 могли бути топофіцери – оператори комплексу дальньої радіолокаційної розвідки.
- За версією росіян, у літака загорівся правий двигун майже одразу після зльоту з аеродрому "Північний". Одні пропагандисти заявляють, що у двигун нібито потрапив птах, а інші пояснюють трощу технічною несправністю. Також звучала версія, що Іл-76 буцімто виконував тренувальний політ, а двигун нібито загорівся під час розвороту.