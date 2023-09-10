Спалені Іл-76 не дають спокою: у Росії створюють "патрулі" для боротьби з БпЛА

Після атаки на авіабазу у Пскові росіяни у паніці намагаються посилити заходи безпеки. До прикладу, створюють так звану "тероборону" з добровольців.

Такі "патрулі" з'явилися вже у Псковській області. Вочевидь, знищені літаки Іл-76 не дають спокою окупантам і вони досі не можуть прийняти їхні втрати.

Дивіться також Дикі способи захисту: чи вбережуть "мангали" російські літаки від дронових атак

Росії бракує професійних солдатів

Губернатор Псковської області організував так зване "волонтерське патрулювання", аби захистити регіон від майбутніх атак безпілотниками. Ці "патрулі", між іншим, й спостерігають за кордоном з Естонією.

Так, після знищення літаків Іл-76 до патрулювання записалося майже 800 росіян. Відомо, що патрулі складатимуться з груп із 50 осіб. Вони охоронятимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру, зокрема аеропорти та авіабази.

Разом з тим, у розвідці Великої Британії наголосили, що через обмежений радіус дії БпЛА-квадрокоптерів атаки на базу майже напевно були здійснені з території Росії.

Створення цих добровольчих патрулів безпеки, ймовірно, діятиме як фактор стримування і забезпечуватиме певний рівень захисту від квадрокоптерів, які управляються в безпосередній близькості від авіабази,

– мовиться у повідомленні британської розвідки.

Крім того, у Міноборони Британії наголосили, що знищити безпілотник зі стрілецької зброї дуже складно. Тому російським військовим все одно потрібні системи ППО, аби захиститися від можливих атак. Ба більше, створення таких "добровольчих патрулів" свідчить про те, що військовому керівництву Росії бракує професійних солдатів.

Атака на авіабазу в Пскові