"Контроль переходить в наші руки": у Зеленського прокоментували інциденти в Росії

У Росії трапляється все більше різних інцидентів. Зокрема, на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув поїзд з пальним. У середу, 6 грудня, стало відомо про ліквідацію зрадника України Іллі Киви.

Такі спецоперації проводитимуть все частіше, а Росія натомість втрачає свою керованість. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Ліквідація Киви

Михайло Подоляк зазначив, що Росія – криміналізована країна. Кива мав дуже специфічне коло зустрічей. Тому в Росії таких інцидентів буде багато. Також з війни повертається багато людей з кримінальними схильностями. Безлад у країні-агресорці продовжиться.

Сьогодні і СБУ, і ГУР набагато ефективніше розуміють все, що відбувається в Росії. Вони мають розгалужені агентські мережі, вони вміють там працювати. А російська контррозвідка не так суттєво протидіє, як раніше. Поступово контроль над територією, над долею тих чи інших зрадників переходить до рук наших розвідок та спецслужб,

– підкреслив він.

Водночас не варто перебільшувати значення Киви. Він не мав впливу на політику Росії, не мав жодних інсайдів з України. Зрадник лише брав участь у класичних російських пропагандистських шоу на федеральних каналах.

6 грудня в Росії знайшли мертвим зрадника та втікача Іллю Киву. Пропагандистські ЗМІ Росії розповідали, що тіло Киви знайшли в парку біля готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво. Навколо було багато крові, а також нібито на лівій частині обличчя Киви виявили гематому, а на правій скроні у нього знайшли різану рану. Джерела 24 Каналу повідомляли, що за знищенням Киви стоїть СБУ. Його ліквідували зі стрілецької зброї.

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Росія втрачає керованість

Як наголосив радник голови ОПУ, підриви на Байкало-Амурській магістралі демонструють, що є спроможності блокувати всю внутрішню логістичну систему Росії, але над цим треба працювати. Проте росіяни достатньо швидко полагодили пошкодження і все продовжує працювати.

Крім цих двох інцидентів, є ще десятки інших – виникають пожежі, підриваються виробничі спроможності в далеких регіонах. Це відбувається по всій території Росії.

Це говорить, що поступово Росія втрачає керованість. Нам би хотілося, щоб це відбувалось швидше. Ймовірно, якби наступальні операції України були більш вдалими, тоді б кількість цих інцидентів призвела до остаточної втрати в Росії керованості тими чи іншими процесами,

– зауважив Подоляк.

Санкції проти Росії працюють, але не так, як повинні. Така ж ситуація зі стелею цін на нафту та газ. Країна-агресорка продовжує отримувати великі доходи, тому має фінансові можливості для рекрутингу людей на фронт, особливо у дуже відсталих регіонах.

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