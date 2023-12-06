Має викликати занепокоєння у Росії, – Грабський назвав важливий наслідок ліквідації Киви

За даними джерел, Служба безпеки України ліквідувала зрадника Іллю Киву на території Росії. Такі випадки руйнують міф про російські спецслужби, які начебто можуть все контролювати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, прокоментувавши інформацію, що Ілля Кива помер. За його словами, найважливіше те, що українські спецслужби мають змогу працювати в Росії та тимчасово окупованих територіях.

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Про це свідчить і знищення окупанта Алєга Попова, і вибухи на Байкало-Амурській магістралі, і сотні інших схожих випадків. Очевидно, що такі події викликають занепокоєння в російських спецслужб.

Якщо якогось загальнополітичного резонансу від знищення чергового зрадника, якого не люблять ні в Росії, ні в Україні, не буде… То щонайменше те, що українські спецслужби проводять операції на території ворога, має викликати занепокоєння у відповідних структур Росії. Ми ж довго жили в полоні легенди, що – НКВД, КДБ, ФСБ – потужний монстр, який може вирішувати абсолютно всі завдання,

– зазначив Грабський.

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У протистоянні з цивільним населення російські спецслужби дійсно демонструють "високий" рівень. Але коли вже суперником стають професіонали, то у них починаються проблеми та різні збої.

Розширення зони впливу українських спецслужб на територію противника – це дуже потішно. Саме цей варіант добрий і навіть без згадування прізвищ. Чи то Кива, чи то умовний Янукович або Азаров. Показове знищення ворогів. Так і має бути,

– підкреслив Грабський.

Ілля Кива помер: коротко