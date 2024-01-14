Віддав життя за Україну: на фронті загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк

Захищаючи країну від окупантів, загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк. Він зазнав несумісного з життям поранення.

Про трагічну втрату повідомили на сторінці благодійної організації Pilot helps Ukraine. У захисника залишилися дружина та донечка.

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Тяжка втрата для всіх

Ілля Тарасюк був відомим дельтапланеристом. Він не лише літав, а й створював паруси для інших дельтапланеристів у всьому світі.

Нещодавно Ілля Тарасюк став на захист країни й долучився до лав армії. Однак його життя обірвав ворожий дрон.

На жаль, під час виконання завдання, його група була атакована ворожим дроном,

– повідомили у благодійній організації.

Ілля Тарасюк був відомим дельтапланеристом – більше у галереї

Трагічні втрати у війні

Від рук окупантів у районі Авдіївки на Донеччині загинув 37-річний Назарій Керницький. Військовослужбовець був родом з Івано-Франківська. Назарій захищав країну у складі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Герой був відзначений "Золотим Хрестом" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та медаллю "За оборону Авдіївки".

У боях за Україну загинув випускник ЛНУ імені Івана Франка Роман Ряжських. Герою назавжди залишиться 27 років. Захисник зазнав поранення 4 січня під час виконання бойового завдання, а 6 січня помер у лікарні.

На фронті загинув 21-річний Даниїл Новіков. Коли почалася повномасштабна війна, то хлопцю було усього 19 років. Він жив і працював у Бельгії, однак повернувся з-за кордону й став на захист країни.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять.