Чи могли росіяни "купити" Ілона Маска: політолог пояснив причину скандальних заяв

Ілон Маск вже довший час викликає багато осуду у суспільства. Часто він потрапляє у скандали через недолугі вислови про війну в Україні та наше військово-політичне керівництво.

Маск постійно спекулює на темі війни Росії проти України, тож закрадаються підозри щодо його співпраці з росіянами. Однак політолог та керуючий партнер компанії PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов так не вважає. Він розповів 24 Каналу своє бачення дій Маска.

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У чому причина обурливих заяв Маска

Останнім скандалом, у який втрапив Маск, був пов'язаний із цинічним мемом про Володимира Зеленського у соцмережі Х. "Жарт" полягав у тому, що президент України нібито не може втриматись від прохань про допомогу партнерів у боротьбі з Росією.

Не думаю, що Маска могли "купити". Водночас я не вважаю, що це бажання ловити "хайп". Найбільш бурливо реагують на це в українському суспільстві, хоч його твіт був розрахований на американську публіку, на виборців республіканців,

– зазначив Руслан Рохов.

Складається враження, наче республіканці-трампісти намагаються використовувати інформаційний простір, який формує своєю пропагандою Росія.

"Це виглядає як використання можливості для того, щоб перемогти на виборах, а не умисна робота на інтереси Росії. Просто вони збіглись в контексті виборчих перегонів. Тому я б не казав, що Маск взяв за щось гроші. Маск підігрує Трампу", – зауважив політолог.

Руслан Рохов про мотивацію Ілона Маска: дивіться відео

Зокрема, нагадаємо, що для розробок Ілона Маска виділяли чималі дотації з держбюджету США. Зараз такої розкоші у Маска немає. Імовірно, мільярдер чекає, поки йому знову щось перепаде з бюджету. Можливо це відповідно за каденції Дональда Трампа.

"Говорячи про бізнесмена Трампа та бізнесмена Маска – ними рухає раціональний інтерес. Не думаю, що він (Маск) робив би якісь емоційні твіти з бажанням бути в центрі увагу, адже, як відомо, гроші люблять тишу", – підсумував Рохов.

Скандал через твіт Маска: що відомо