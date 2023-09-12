Сенат США вимагав розслідувати маніпуляцію Маска із Starlink в Україні

У ЗМІ з'явилась інформація, що Ілон Маск нібито блокував Starlink в Україні, щоб запобігти удару по Чорноморському флоту. У Сенаті США вимагали розслідувати інцидент.

Сенат США має провести розслідування щодо SpaceX. Це обумовлено тим, що Ілон Маск визнав блокування супутникової мережі Starlink в Україні під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

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У Маска запланована закрита зустріч із сенаторами

Очікується, що Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі із сенаторами в Капітолії 13 вересня.

Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером,

– заявила демократка із Массачусетсу.

Крім цього, у Сенаті США хочуть, щоб міністерство оборони вивчило свої контрактні відносини із компанією Маска.

Джек Рід, демократ із Род-Айленда, також заявив, що він стурбований, адже зазвичай уряди контролюють супутники, а президенти вирішують, що з ними робити.

За його словами, те, що компанія Маска знизила ціну доступу в космос свідчить про позитивні зміни, але там не можуть мати права останнього слова, коли мовиться про національну безпеку.

Ілон Маск блокував Starlink в Україні