Доки Росія коїла геноцид: Маск похвалився "чудовою" розмовою з Путіним, – ЗМІ
Джерело:The New Yorker
Ілон Маск заявив, що начебто говорив телефоном із Володимиром Путіним. Це було у 2022 році, коли українські герої просувалися на Півдні.
Повідомляють, що про свою розмову з "бункерним дідом" Маск розповів Коліну Калю. На той час він обіймав високу посаду у Пентагоні.
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Коли українські герої успішно "пакетизували" окупантів на Півдні, раптом втратився зв'язок зі Starlink. Тоді припускали, що SpaceX перервала його навмисно. Повідомляли, що це могло призвести до проблем з наступом ЗСУ.
Мій висновок полягав у тому, що він (Маск – 24 Канал) нервував через те, що роль Starlink дедалі частіше розглядалася в Росії як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти занепокоєння Росії,
– розповів Каль.
Тим часом інший чиновник також заговорив про розмову Маска з Путіним. Тоді Маск начебто сказав: "у мене була ця чудова розмова з Путіним".
Скандальні вчинки Маска – головне
- Нещодавно Маск зняв обмеження з акаунтів російських державних ЗМІ, які є гнилим джерелом пропаганди, та повернув їх у видачу Twitter.
- Також Маск обурив весь цивілізований світ, який знає історію, назвавши Революцію Гідності "державним переворотом".
- Окрім того, Маску не було огидно позувати на фото з Наілею Аскер-заде – російською топпропагандисткою, яка перебуває під санкціями.