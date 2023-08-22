Доки Росія коїла геноцид: Маск похвалився "чудовою" розмовою з Путіним, – ЗМІ

22 серпня 2023, 01:20
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Джерело:

The New Yorker

Ілон Маск заявив, що начебто говорив телефоном із Володимиром Путіним. Це було у 2022 році, коли українські герої просувалися на Півдні.

Повідомляють, що про свою розмову з "бункерним дідом" Маск розповів Коліну Калю. На той час він обіймав високу посаду у Пентагоні. 

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Коли українські герої успішно "пакетизували" окупантів на Півдні, раптом втратився зв'язок зі Starlink. Тоді припускали, що SpaceX перервала його навмисно. Повідомляли, що це могло призвести до проблем з наступом ЗСУ. 

Мій висновок полягав у тому, що він (Маск – 24 Канал) нервував через те, що роль Starlink дедалі частіше розглядалася в Росії як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти занепокоєння Росії, 
– розповів Каль.

Тим часом інший чиновник також заговорив про розмову Маска з Путіним. Тоді Маск начебто сказав: "у мене була ця чудова розмова з Путіним".

Скандальні вчинки Маска – головне

Автор: Мар'яна Бекало