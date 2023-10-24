Ілон Маск боїться Третьої світової війни: хоче відновити відносини з Росією

Ілон Маск вчергове вирішив прокоментувати ситуацію у світі та заявив, що все рухається до Третьої світової війни. На його думку, потрібно закінчити війну в Україні та помиритися з Росією.

Мільярдер переконаний, що союз Росії та Китаю дуже небезпечний і назвав це неймовірним поєднанням. Варто зазначити, що декілька днів тому Путін відвідав форум у Пекіні.

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Що говорив Маск про війну

Під час конференції у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter, Ілон Маск видав чергову скандальну заяву щодо війни в Україні та ситуації у світі загалом. Зокрема, він переконував, що військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні можуть перерости в Третю світову війну.

Мільярдер додав, що політика США має бути направлена недопущення ситуації, коли "регіональний конфлікт швидко стає глобальним". Також Маск висловив побоювання, що Росія розбудовуватиме альянс з Китаєм та Іраном – тому нібито світ має переглянути відносини з країною.

Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією,

– заявив мільярдер.

Окрім цього він заявив, нібито військова міць США не така, якою вона була колись, у порівнянні з іншими світовими державами.

Мільярдер та війна в Україні