Дві родини, троє дітей: відомі імена та вік жертв російської атаки на Харків
Джерело:Олег Синєгубов
Вночі 10 лютого окупанти атакували Харків "Шахедами". Російські загарбники вбили дві сім'ї, зокрема, трьох дітей. Найменшому хлопчику всього 10 місяців.
У Харкові оголосили День жалоби. Очільник ОВА оприлюднив імена та вік жертв російської атаки.
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Що відомо про жертв російського удару
Олег Синєгубов повідомив, що окупанти жорстоко забрали життя сімох людей. Дві родини, троє хлопчиків. Зокрема:
- Путятіна Ольга. 35 років.
- Путятін Григорій. 38 років.
- Путятін Олексій. 7 років.
- Путятін Михайло. 4 роки.
- Путятін Павло. 10 місяців.
- Манойло Світлана. 65 років.
- Манойло Анатолій. 66 років.
Вічна пам'ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо,
– наголосив Олег Синєгубов.
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Росіяни вбили цілу сім'ю прокурорки Ольги Путятіної
Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок цинічної атаки країни-терориста по Харкову загинула прокурорка Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів.
Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців. Сім'я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку,
– розповіли в прокуратурі.
Додали, що Ользі було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012-го. Перебувала у декретній відпустці.
Зауважимо, що в Харкові 11 лютого оголосили Днем жалоби за загиблими від російських атак. У місті приспустять державні прапори, а в закладах заборонено звучання розважальної музики.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.