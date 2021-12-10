Імітували перекриття протоки, – Бабін пояснив фейки Росії про корабель

Москва заявила 9 грудня, що український пошуково-рятувальний корабель "Донбас" ледь не атакував Керченську протоку. Такі провокації Кремлю потрібні з багатьох причин.

Про це заявив в ефірі 24 каналу експредставник Президента України в Криму Борис Бабін. Він наголосив, що так Кремль накопичує свій кейс фейкових звинувачень.

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"Домашні заготовки" Кремля

"Росія в рамках своєї інформаційної провокації імітувала перекриття протоки. Хоча у Кремлі очевидно знали, що українські військові судна не заходитимуть в Керчинську протоку і не мають таких планів", – зазначив Бабін.

Він нагадав, що у Кремлі вже декілька разів заявляли про нібито провокації американських літаків, яких насправді не було над Чорним морем. Крім того, режим Лукашенка у Мінську говорив про якусь провокацію з українським гелікоптером, якої також не існувало.

Тепер маємо "домашню заготовку" нібито про провокацію. "Заготовку", бо навчання "Донбасу" не були біля Керчинської протоки, а проводились настільки віддалено від неї, наскільки це можливо в Азовському морі. Борис Бабін Експредставник Президента України в Криму

Він зазначив, що Україна заздалегідь перекрила відповідний район судноплавства, тому росіяни знали про те, що "Донбас" проводитиме планові навчання. Держава-агресор просто стягнула під них свою пропагандистську артилерію і розповідала те, чого завідома не буде.

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Причини викиду фейка

Бабін назвав причини появи такої "інформаційної бульбашки":

розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена;

накопичення провокацій з обвинуваченням України;

ухвалена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй резолюція, у якій засуджують мілітаризацію Азовського та Чорного морів.

Напередодні, 9 грудня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму . Вона передбачає підтримку Кримської платформи, закликає Росію припинити перекидати на півострів збрю й військових та не порушувати свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях.

Крім того, він зазначив, що новину про прийтяття такої важливої резолюції Генасамблеєю Росія у своєму дусі "перебила" фейком про корабель "Донбас", аби забити інформаційний простір Росії та окупованих територій.

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