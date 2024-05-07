7 травня Володимир Путін офіційно вшосте стане "президентом" Росії. Попри те, що вибори відбувалися незаконно, зокрема на окупованих територіях, частина країн Євросоюзу вирішила взяти участь в "інавгурації" російського диктатора.

Раніше МЗС України заявило, що не бачить правових підстав для визнання Путіна легітимним президентом Росії.

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Хто приїде на "свято" Путіна

Після так званої перемоги Володимира Путіна у псевдовиборах західні уряди засудили їх як несправедливі та недемократичні.

Одначе серед країн ЄС за два роки повномасштабної війни досі немає єдиної позиції щодо того, як варто поводитися з російським диктатором. Про це засвідчив той факт, що частина держав Євросоюзу таки візьмуть участь в "інавгурації" Путіна, яка відбудеться сьогодні, 7 травня, тобто вони фактично визнають його "законним" очільником Росії.

Так, на "інавгурації" буде присутній представник Франції. Також очікується участь Угорщини та Словаччини.

Паризьке дипломатичне джерело повідомило, що Францію представлятиме її посол у країні – агресорці.

Під час зустрічі із лідером Китаю Еммануель Макрон сказав, що його країна не перебуває у війні з Росією.

Ми не перебуваємо у стані війни з Росією чи російським народом, і ми не маємо бажання змінити режим у Москві,

– наголосив політик.

Водночас раніше Париж засудив репресії під час виборів у Росії, а також "псевдовибори" на окупованих територіях України.

Загалом передбачається, що у церемонії братимуть участь представники 7 країн ЄС.

Хто бойкотуватиме "інавгурацію"

Втім, більшість країн Євросоюзу, а також США, не надсилатимуть своїх представників у Москву для участі у церемонії. Категоричну позицію висловили держави Балтії – Литва, Латвія та Естонія.

Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, повинна бути продовжена,

– заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Велика Британія та Канада теж заявили, що не надішлють нікого для участі в церемонії.

У США наголосили, що вибори в Росії були нечесними і непрозорими, отож не можуть вважатись такими, що відбулись.

Водночас, речник Держдепу Міллер уточнив, що Вашингтон продовжує вважати Путіна президентом Росії.

Відомо, що прем'єр-міністр Вірменії також проігнорує запрошення Москви. До бойкоту долучилася Чехія та Німеччина.

Речник ЄС заявив, що посол блоку в Росії не буде присутній на церемонії, що відповідає позиції більшості держав-членів. Загалом захід бойкотуватимуть 20 країн-членів ЄС.