Зміна місця проведення інавгурації Трампа спровокувала конфлікт: WP розкрив деталі

Вже у понеділок, 20 січня, у США відбудеться знакова подія. Дональд Трамп офіційно стане президентом країни. Втім, за кілька днів до початку інавгурації, навколо урочистої церемонії спалахнув скандал.

Конфлікт спричинило рішення Дональда Трампа змінити місце проведення інавгурації. Справа у тому, що церемонію за традицією мали проводити на вулиці біля Капітолію. Втім, політик захотів перенести її у саму будівлю через холодну погоду, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Сотні тисяч людей, які купили квитки на церемонію, не зможуть їх використати

На тлі раптового перенесення церемонії у приміщення представники правоохоронних органів скликали термінові наради. Члени Конгресу дізналися про зміну через ЗМІ, а потім отримали сотні дзвінків від розгублених виборців, які мали квитки на святкові заходи. Працівники в Капітолійській Ротонді, де тепер Трамп дасть присягу, негайно взялися за зведення нової сцени.

Зміна місця проведення інавгурації змусило сотні тисяч людей, які планували участь у церемонії, терміново змінювати свої плани.

Зазначимо, що інавгураційний парад також перенесуть із вулиць Вашингтона – до арени Capital One. Проблема полягає у тому, що на церемонію інавгурації Трампа продали 220 000 квитків. Однак Capital One, де, за словами політика, його прихильники зможуть побачити присягу, вміщує до 20 000 осіб.

В онлайн-форумах в п’ятницю сотні людей обговорювали, чи варто відмовлятися від поїздок до Вашингтона або максимально використати подію, тепер краще адаптовану для телевізійної аудиторії. Деякі писали, що планують забрати свої тепер уже непотрібні квитки для альбомів. Інші пропонували збиратися в лобі готелів або в сусідніх барах з великими екранами. Деякі писали, що Трамп, який родом з Нью-Йорка, і Ванс, який родом з Огайо, повинні були б звикнути до погоди і продовжити заходи на вулиці, як було заплановано.

Перехід в закрите приміщення може змінити центр тяжіння з Національної алеї до арени Capital One, де вже було заплановано зібрання тисяч прихильників Трампа для "переможного мітингу" в неділю. Стадіон розташований у самому центрі Вашингтона, оточений житловими висотками, ресторанами та барами, що може ускладнити заходи безпеки.

Нагадаємо, що ця інавгурація відбувається після періоду високого стресу для поліції та посадовців округу, які працювали понаднормово, щоб організувати підрахунок голосів 6 січня, державні похорони колишнього президента Джиммі Картера та зимові бурі, що закрили школи та федеральні офіси. Вона також слідує за атакою вантажівки в Новому Орлеані в день Нового року та вибухом Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі, інцидентами, які призвели до підвищеної готовності правоохоронних органів по всій країні.