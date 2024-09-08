Моді відправляє посланця до Путіна задля розмови про мир в Україні, – ЗМІ
Джерело:India Today
За кілька днів до Москви прибуде посланець із Індії. Він планує обговорити із Путіним мирні зусилля щодо війни Росії проти України.
Наприкінці серпня прем'єр Індії зустрівся із президентом Зеленським у Києві. Нарендра Моді запевнив, що хоче взяти участь у мирних зусиллях щодо завершення війни, одначе відкинув роль посередника між Україною та Росією. Своєю чергою глава нашої держави запропонував, аби другий саміт миру відбувся в Індії.
Дивіться також Росія закуповує в Індії товари військового призначення
Посланець від Індії говоритиме з Путіним про "мир"
Як повідомляють індійські ЗМІ, радник з національної безпеки Аджит Довал відвідає Росію цього тижня. 10 – 11 вересня він прибуде до Москви для участі у зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки.
Передбачається, що він матиме розмову із Владіміром Путіним, у ході якої планує обговорити мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.
До слова, перед тим, як відвідати Київ, Нарендра Моді побував у Москві, чим викликав критику на свою адресу з боку Заходу. Сам політик під час бесіди із Зеленським розповів йому про що розмовляв із російським диктатором.