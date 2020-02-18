Ініціатива Зеленського про спільні патрулі на Донбасі: що кажуть у "Слузі народу"

Представники пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та Богдан Яременко прокоментували ініціативу українського лідера Володимира Зеленського щодо спільного патрулювання на Донбасі. Президент пропонує, аби лінію розмежування контролювали разом представники окупованих територій, ОБСЄ та України.

Давид Арахамія

Як зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналісту Андрію Павловському, це нова концепція, тому вищезазначене питання слід розібрати. Він додав, що це питання розглянуть на комітеті Ради з нацбезпеки та оборони.

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Богдан Яременко

Колишній голова міжнародного комітету Богдан Яременко, зі свого боку, підкреслив, що зараз тривають перемовини, зокрема, щодо багатьох складних і незрозумілих питань.

Скажімо, як відбиватимуться вибори, як забезпечити безпеку. Одне з них – це патрулювання. Це одна з ідей, які треба обговорювати. Як це все відбудеться, думаю, що ще рано про це говорити. Але і не говорити про нього не можна,

– зауважив він.

За словами Яренменка, саме тому українська сторона й порушує ці питання, аби вказати, що слід передусім вирішити.

"Це є прощупуванням певної позиції, зокрема й Російської Федерації", – підкреслив нардеп.

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У чому полягає ініціатива Зеленського про спільне патрулювання на Донбасі

У межах Мюнхенської безпекової конференції Володимир Зеленський висловив пропозицію, аби моніторинг лінії розмежування на Донбасі здійснювали спільні патрулі. Складатися вони мають, як з представників України та ОБСЄ, так і з представників окупованих територій. Щоправда, хто саме з "представників окупованих територій" міг би взяти участь в такому патрулюванні, Зеленський не уточнив.

Щодо того, хто може протягом виборів, підготовки… забезпечити безпеку. Ми бачимо, що це спільний кордон, спільні патрулі. Думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ,

– зауважив він.

Зеленський додав, що це питання обговорювали під час останнього нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня. Також воно стоїть на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську.

До речі! Зараз зону конфлікту на Донбасі (як окуповані, так і підконтрольні Києву території) моніторять спостерігачі ОБСЄ.

Як пояснюють спільні патрулі представники влади

Вадим Пристайко

Очільник МЗС зауважив, що війна, яка сталася в Хорватії в 1991 – 1995 роках, показує, що рано чи пізно такий досвід застосують. Водночас він підкреслив, що такий сценарій є неідеальним, оскільки були трагічні випадки.

За його словами, влада розраховує, щоб у межах такого патрулювання вийти на рішення, як гарантувати безпеку. Зокрема, до можливості провести на нині окупованих територіях вибори.

Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ також навів приклад Хорватії. За його словами, завдання таких сил – контроль за правопорядком до того часу, поки на території окупованого Донбасу не почнуть діяти українські органи влади. Аваков підкреслив, це складний процес, але водночас і одна з небагатьох успішних практик досягнення миру.

Також він заявив, що Україна не допускатиме до спільного патрулювання тих, хто вбивав, стріляв, допомагав встановлювати окупаційну владу.

Загалом до процесу допустять:

представників української поліції;

міжнародні сили;

місцеві громади.

Спільне патрулювання має такий вигляд: коли починаються вибори, на Донбас заходить українська поліція, до них за присутності міжнародних сил приєднуються представники місцевих громад. Далі вони починають спільне патрулювання. Окрім того, у цей же час мають встановити контроль над кордоном,

– констатував чиновник.

Аваков вважає, що представники територіальних громад у "перехідних поліцейських силах" – "тонке поле для спекуляцій". Саме тому потрібно чітко визначити та формулювати це питання.

Олексій Данілов

Секретар РНБО також наголосив, що від окупованих територій Донбасу будуть лише представники територіальних громад, які живуть на тих територіях.

За його словами, патрулювання буде відбуватися під контролем України, спільно з ОБСЄ або з іншою визначеною структурою.

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Що кажуть про спільне патрулювання в Кремлі

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що для розгляду такої ініціативи слід врахувати думку керівництва невизнаних республік, розуміти їхню позицію, тобто потрібно розмовляти.

Також він укотре звинуватив Київ у небажанні починати діалог з представниками окупаційних адміністрацій.