Инициатива Зеленского о совместных патрулях на Донбассе: что говорят в "Слуге народа"

Представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Богдан Яременко прокомментировали инициативу украинского лидера Владимира Зеленского относительно совместного патрулирования на Донбассе. Президент предлагает, чтобы линию разграничения контролировали вместе представители оккупированных территорий, ОБСЕ и Украины.

Давид Арахамия

Как отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналисту Андрею Павловскому, это новая концепция, поэтому вышеупомянутый вопрос следует разобрать. Он добавил, что этот вопрос рассмотрят на комитете Рады по нацбезопасности и обороны.

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Богдан Яременко

Бывший председатель Международного комитета Богдан Яременко, со своей стороны, подчеркнул, что сейчас продолжаются переговоры, в частности, по многим сложным и непонятным вопросам.

Скажем, как будут отражаться выборы, как обеспечить безопасность. Один из них – это патрулирование. Это одна из идей, которые надо обсуждать. Как это все произойдет, думаю, что еще рано об этом говорить. Но и не говорить нельзя,

– отметил он.

По словам Яременко, именно поэтому украинская сторона поднимает эти вопросы, чтобы указать, что следует прежде всего решить.

"Это является прощупыванием определенной позиции, в том числе и Российской Федерации", –подчеркнул нардеп.

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В чем заключается инициатива Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский высказал предложение, чтобы мониторинг линии разграничения на Донбассе осуществляли совместные патрули. Состоять они должны как из представителей Украины и ОБСЕ, так и из представителей оккупированных территорий. Правда, кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании, Зеленский не уточнил.

Относительно того, кто может в течение выборов, подготовки... обеспечить безопасность. Мы видим, что это общая граница, совместные патрули. Думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ,

– отметил он.

Зеленский добавил, что этот вопрос обсуждался во время последнего нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также он стоит на повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске.

Кстати! Сейчас зону конфликта на Донбассе (как оккупированные, так и подконтрольные Киеву территории) мониторят наблюдатели ОБСЕ.

Как объясняют совместные патрули представители власти

Вадим Пристайко

Глава МИД отметил, что война, которая произошла в Хорватии в 1991–1995 годах, показывает, что рано или поздно такой опыт применят. В то же время он подчеркнул, что такой сценарий является неидеальным, так как были трагические случаи.

По его словам, власти рассчитывают, чтобы в рамках такого патрулирования выйти на решение, как гарантировать безопасность. В частности, для возможности провести на сейчас оккупированных территориях выборы.

Арсен Аваков

Министр внутренних дел также привел пример Хорватии. По его словам, задачи таких сил – контроль за правопорядком до тех пор, пока на территории оккупированного Донбасса не начнут действовать украинские органы власти. Аваков подчеркнул, что это сложный процесс, но в то же время и одна из немногих успешных практик достижения мира.

Также он заявил, что Украина не допустит в совместному патрулированию тех, кто убивал, стрелял, помогал устанавливать оккупационную власть.

В общем к процессу допустят:

представителей украинской полиции;

международные силы;

местные общины.

Совместное патрулирование выглядит следующим образом: когда начинаются выборы, на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин. Кроме того, в это же время должны установить контроль над границей,

– констатировал чиновник.

Аваков считает, что представители территориальных общин в "переходных полицейских силах" – "тонкое поле для спекуляций". Именно поэтому нужно четко определить и сформулировать этот вопрос.

Алексей Данилов

Секретарь СНБО также подчеркнул, что от оккупированных территорий Донбасса будут лишь представители территориальных общин, которые живут на тех территориях.

По его словам, патрулирование будет происходить под контролем Украины, совместно с ОБСЕ или с другой определенной структурой.

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Что говорят о совместном патрулировании в Кремле

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что для рассмотрения такой инициативы следует учесть мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно разговаривать.

Также он в очередной раз обвинил Киев в нежелании начинать диалог с представителями оккупационных администраций.