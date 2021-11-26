Іноді, на жаль, – Зеленський зізнався, що інколи ухвалює помилкові рішення

26 листопада 2021 , 16:33
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Джерело:

24 канал

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що інколи може ухвалити помилкові рішення. Глава держави пов'язує це з великим об'ємом законів та різних постанов та відсутністю часу на їхнє обговорення.

Попри наявність часом помилкових рішень, більшість є доволі результативними. Про це Володимир Зеленський розповів під час пресмарафону 26 листопада.

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Немає часу комунікувати

За словами Володимира Зеленського, часом для прийняття рішення потребує часу, якого не вистачає. Однак об'єм ухвал президента щоденно є досить великим.

Я щоденно ухвалюю сто рішень, правильних, неправильних. Іноді, на жаль, помилкові. Але я їх ухвалюю, рухаюсь вперед. В мене немає часу комунікувати всі мої рішення з суспільством,
– заявив Зеленський.

Однак глава держави наголосив, що крім декількох помилкових рішень, є низка результативних. Зокрема Володимир Зеленський навів приклад щодо обладнання 90 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

Пресмарафон Зеленського: головне

  • 26 листопада президент України скликав великий пресмарафон на честь екватору своєї каденції. На зустріч з президентом запросили представників 30 ЗМІ.
  • Володимир Зеленський прокоментував загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами глави держави, така ймовірність існує щодня, однак зараз українців просто намагаються залякати.
  • Президент заявив про підготовку державного перевороту в Україні. За словами Зеленського, в це втягнули олігарха Ріната Ахметова. Переворот нібито був запланований на 1 – 2 грудня.
  • Зеленський також прокоментував спецоперацію з вагнерівцями. За словами президента, він не затвердив її, тому що це могло б спричинити скандал з Туреччиною.
  • Президент заявив, що Олександр Турчинов втратив Крим, а Петро Порошенко – Донбас.
Автор: Іван Магуряк