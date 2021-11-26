Іноді, на жаль, – Зеленський зізнався, що інколи ухвалює помилкові рішення

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що інколи може ухвалити помилкові рішення. Глава держави пов'язує це з великим об'ємом законів та різних постанов та відсутністю часу на їхнє обговорення.

Попри наявність часом помилкових рішень, більшість є доволі результативними. Про це Володимир Зеленський розповів під час пресмарафону 26 листопада.

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Немає часу комунікувати

За словами Володимира Зеленського, часом для прийняття рішення потребує часу, якого не вистачає. Однак об'єм ухвал президента щоденно є досить великим.

Я щоденно ухвалюю сто рішень, правильних, неправильних. Іноді, на жаль, помилкові. Але я їх ухвалюю, рухаюсь вперед. В мене немає часу комунікувати всі мої рішення з суспільством,

– заявив Зеленський.

Однак глава держави наголосив, що крім декількох помилкових рішень, є низка результативних. Зокрема Володимир Зеленський навів приклад щодо обладнання 90 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

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