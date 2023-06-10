Інститут політичних імпотентів, – політолог пояснив, як Україні боротися з пасивністю ООН

Україна продовжує операцію з порятунку людей та ліквідації наслідків катастрофи внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Відсутність адекватної реакції світу на українську трагедію, скоєну найбільшим терористом у світі, просто вражає.

ООН – це інститут політичних імпотентів, з цим потрібно змиритися. Немає різниці, сидітиме там Антоніо Гутерреш чи будь-хто інший. Він так влаштований. Про це 24 Каналу сказав американський політолог Раміз Юнус.

До теми Бездіяльність та сліпота: чому ООН та інші міжнародні інститути мають змінитися або померти

Світ допустив колосальну помилку

Ця структура побудована так, що 5 країн постійно у Раді безпеки ООН з правом вето стоять над законом. Ніхто їх не має права засудити. Вони можуть засуджувати, але рішення прийматися не будуть. Юнус акцентує: немає жодних юридичних механізмів, щоб це зупинити. Відтак нервувати з цього приводу не варто.

Ви будете бачити це і завтра, до якого маразму й ідіотизму це буде доходити. У квітні цілий місяць Росія головувала в ООН. Росія – окупант і агресор! Навіть у Лізі Націй такого не було!,

– наголосив політолог.

Радянський Союз навіть вигнали з Ліги націй. Сталін і Гітлер – з двох зол обрали буцімто менше. Так, замість Ліги Націй створили аморфну неправильну структуру ООН, яка працювала до 1991 року.

А з 91-го року, коли можна було це все змінити, вони пустили за течією, як і все у світі. Це помилка міжнародної спільноти, але передовсім США та лідерів колективного Заходу,

– констатував Юнус.

Росія взагалі не мала права бути правонаступником Радянського Союзу. І Україна, і Білорусь – вони усі там перебували.

"Подвійні й потрійні стандарти і призвели до всього цього неправильного. Просто воно вилилося сьогодні у таку величезну агонію. Ви потрапили під роздачу", – зазначив Раміз Юнус.

З ООН треба працювати

За рік війни було три голосування, понад 140 країн – на боці України. За Росію лише 5 – 6 держав. Ще 30 – 40 тих, які не визначилися.

Думаю, найближчим часом і ці 30 – 40 дрейфуватимуть у ваш бік. Хід війни — наочний приклад", – акцентував Юнус.

Дуже важливо, щоб президент Володимир Зеленський та МЗС грамотно працювали на цих територіях – Близький Схід, Африка, Латинська Америка. Всюди, де є нерозуміння, треба працювати.

Яка б ООН не була, треба виступати, бити їм по голові зранку до вечора. Продовжуйте тиснути, критикувати будь-кого, хто неправильно реагує. Чи то ООН, чи то Червоний Хрест, чи то Євросоюз, чи то НАТО, чи то лідери колективного Заходу,

– вважає політолог.

Юнус запевняє, що Україна веде екзистенційну війну, тож ми маємо повне право говорити все, що думаємо.

Юнус про аморфність ООН: дивіться відео

Бездіяльність міжнародних організацій: коротко