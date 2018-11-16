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      Інститут просвіти. Вся правда про Чорну п'ятницю: як вберегтись від обману і непотрібних покупок

      Інститут просвіти 41 Читать новость на русском

      Чорна п'ятниця – день, коли світ божеволіє через розпродажі та знижки. Традицію започаткували ще у 19 столітті у Сполучених Штатах, в Україну ж вона прийшла лише п'ять років тому.

      У США Black Friday проходить у першу п'ятницю після Дня подяки, тобто наприкінці листопада.

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      За однією із версій, американські бухгалтери у своїх книгах позначили витрати червоним чорнилом, а прибутки – чорним. Ось так і вийшло, що у Чорну п'ятницю всі фінансові звіти продавців були переважно чорного кольору.

      чорна пятниця

      Щоб не пропустити знижки, американці ночують під супермаркетами, відпрошуються на роботі на цей день і часто навіть б'ються через покупки. В Україну Чорна п'ятниця прийшла п'ять років тому, але вона значно відрізняється від американської. Зазвичай, магазини підвищують ціни напередодні, а вже потім встановлюють знижки.

      чорна пітниця

      Як же вберегти себе від непотрібних покупок? Не ведіться на ажіотаж. Напередодні порівняйте ціни, щоб розуміти, в якому магазині справжня знижка. Визначтеся з бюджетом, який можете витратити. Купуйте лише ті речі, які вам дійсно потрібні. Якщо ж ви прихований шопоголік, візьміть із собою на закупи того, хто може вас втримати від непотрібної покупки.

      Теги: Новини України Інститут просвіти Ціни Новини США
      Джерело: 24 канал
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