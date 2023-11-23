Домашній інтернет на період можливих блекаутів: як залишатися на зв'язку
Джерело:Михайло Федоров
Голова Мінцифри Михайло Федоров зауважив, що доступ до домашнього інтернету має бути завжди. Адже у 21 столітті це незамінна технологія, яка допомагає навчатися, працювати та залишатися на зв'язку з рідними. Особливо він важливий, якщо немає мобільного зв'язку.
Раніше Михайло Федоров розповідав про оптоволоконну технологію xPON, яка дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин. Тепер разом з провайдерами він підготував інформацію про інші енергоощадні технології, які допоможуть мати інтернет під час відключень.
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Які технології допоможуть мати інтернет під час відключень
Окрім технології xPON, можна користатися технологіями FTTx, DOCSIS або xDSL.
Середній час роботи без електрики:
- xPON – до 72 годин,
- FTTx – від 4 до 8 годин,
- DOCSIS – від 4 до 8 годин,
- xDSL – від 4 до 8 годин.
Щоб знеструмлення не застали вас зненацька, подзвоніть провайдеру зараз та дізнайтеся, яка технологія підійде саме вам,
– додали у Мінцифрі.
Раніше у Держспецзв'язку порадили українцям оплатити послуги своїх інтернет-провайдерів на декілька місяців наперед, щоб вони мали додаткові кошти для посилення своїх технологій і можливостей на випадок тимчасових відключень електроенергії.
Мобільний інтернет під час блекаутів бажано не використовувати
- У Держспецзв'язку закликали людей, які таки матимуть мобільний інтернет під час відключень, не користуватися ним надмірно. Адже від навантаження на базові станції мобільного зв'язку залежатиме, як довго вони зможуть працювати автономно.
- Також зв'язок може бути поганим – минулого року його де-не-де його могли спіймати щасливці. Тож українців попередили в таких випадках не дивитися відео та не завантажувати великі файли, щоб хтось зміг надіслати важливе повідомлення чи додзвонитися у швидку.