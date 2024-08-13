Трамп говорив про Путіна, вибори та війну: головне з його інтерв'ю Ілону Маску

Дональд Трамп дав інтерв'ю Ілону Маску. Кандидат на пост президента США від республіканців говорив не лише про внутрішні проблеми, а й про війну Росії проти України.

Інтерв'ю проходило у соцмережі X, яка належить мільярдеру Ілону Маску. Щоправда, трансляція почалася на 40 хвилин пізніше від запланованого часу через DDOS-атаку. Маск заявив, що атака була масштабною. У підсумку розмова почалася о 03:42 13 серпня за київським часом. Вона вийшла доволі компліментарною і пропагандистською. Також Ілон Маск відкрито сказав, що підтримує кандидатуру Трампа.

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