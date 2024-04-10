"Не можу обіцяти": Зеленський розповів, як говорить з 11-річним сином про війну

Володимир Зеленський розповів, як він комунікує з сином Кирилом щодо війни проти Росії. Він зазначив, що навіть найближчим не називає конкретні терміни закінчення боротьби.

Однак президент акцентує, що Україна обов'язково переможе, адже іншого виходу ми не маємо. Чесність має бути з усіма.

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Розмови з сином

В інтерв'ю Bild Володимир Зеленський розповів, що син Кирило часто питає у нього, коли Україна переможе. Президент зазначив, що його 11-річного сина цікавить це питання як і всіх українців, однак він не може назвати терміни.

Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату. Чи це мій син, чи це інші громадяни України – це неважливо,

– наголосив президент.

У питанні перемоги України Зеленський має бути чесним навіть перед своїм рідними.

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