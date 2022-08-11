Інцидент в аеропорту "Саки" показав, що в Криму буде йти війна з деокупації, – Подоляк

9 серпня на військовому аеродромі "Саки" біля села Новофедорівка пролунали потужні вибухи. Відомо, що росіяни втратили щонайменше 9 літаків, при цьому близько 100 осіб загинуло – як військових, так і співробітників.

Ці події свідчать про те, що буде відбуватися війна з деокупації Криму. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Символізм аеропорту

Кримський міст безліч разів ставав предметом обговорень у ЗМІ. А ось про аеродром "Саки" не йшлося. Виявилося, що обидва об'єкти є доволі символічними для України.

Ми інформаційні мудрі. Про речі які дійсно важливі менше говоримо, а про пропагандистські речі – публічно говоримо. Ми вміємо працювати. Стратегічно і тактично говорити про спецоперації, які планують військові, немає сенсу. Навіщо доводити до відома ворога те, що ми задумали? А ось говорити про речі, які можуть викликати панічні настрої у російському суспільстві – це правильна поведінка,

– пояснив Подоляк.

Він наголосив, що росіяни в Криму є окупаційним суспільством. Там є військова частина окупації та громадська частина окупації, які просто забрали в українців будівлі та домівки.

Крим – це українська територія

Важливо розуміти, що Крим – це де-юре тер України, в повному обсязі. За словами радника голови ОП, певний час наші партнери вважали, що ця територія де-факто повністю контролюється росією, тому потрібно обережно ставитися до того, щоб там відбувалися якісь бойові дії.

Такий цікавий та показовий інцидент в аеропорту "Саки" продемонстрував, що Крим – це дійсно українська територія, там буде йти війна з деокупації. Впродовж 5 місяців партнери хотіли говорити про будь-що, але не про Крим. Сьогодні вони розуміють, що це частина України, яка має бути деблокована,

– зауважив радник голови ОП.

Так, мовиться про юридичну коректність України під час звільнення півострова. Це усвідомлення, підкреслив Подоляк, є дуже важливим, адже воно змінюватиме наративи, які є в політичній еліті наших партнерів.

Що сталося на аеродромі "Саки" у Криму: коротко

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео