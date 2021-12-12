На інцидент може бути одна реакція, – Зеленський просить звільнити Гогілашвілі
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Глава держави просить звільнити чиновника з посади.
Зеленський наголосив, що демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується.
До теми Заступник Монастирського Гогілашвілі вибачився за поведінку на блокпості
Зеленський просить уряд розглянути звільнення Гогілашвілі
За словами Зеленського, у нього може бути "лише одна реакція" на інцидент.
Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінету Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС,
– наголосив президент.
Він впевнений, що сам заступник вже написав відповідну заяву. Глава держави наголосив, що на законну вимогу представника поліції повинна бути коректна відповідь будь-якої людини. Це не залежить від посади чи соціального статусу.
Скандал з Гогілашвілі: що треба знати
- Заступник Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими. У мережі оприлюднили відповідне відео.
- Це нібито трапилось тому, що вони зупинили авто на блокпості та попросили показати документи. Заступник міністра обурився через це та почав лаятись.
- Наприклад, Гогілашвілі заявив поліцейським: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!". Потім він звернувся до правоохоронця: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".
- Після цього поліцейський вибачився та намагався пояснити, чому він хотів перевірити документи.
- Денис Монастирський заявив, що на період дисциплінарного провадження пропонуватиме уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.
- Сам Гогілашвілі вибачився, як він каже, "за надмірну емоційність".
"Розборки" на блокпості, дивіться відео: