На інцидент може бути одна реакція, – Зеленський просить звільнити Гогілашвілі

12 грудня 2021 , 13:54
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Джерело:

телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Глава держави просить звільнити чиновника з посади.

Зеленський наголосив, що демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується.

До теми Заступник Монастирського Гогілашвілі вибачився за поведінку на блокпості

Зеленський просить уряд розглянути звільнення Гогілашвілі

За словами Зеленського, у нього може бути "лише одна реакція" на інцидент.

Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінету Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС,
– наголосив президент.

Він впевнений, що сам заступник вже написав відповідну заяву. Глава держави наголосив, що на законну вимогу представника поліції повинна бути коректна відповідь будь-якої людини. Це не залежить від посади чи соціального статусу.

Скандал з Гогілашвілі: що треба знати

  • Заступник Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими. У мережі оприлюднили відповідне відео.
  • Це нібито трапилось тому, що вони зупинили авто на блокпості та попросили показати документи. Заступник міністра обурився через це та почав лаятись.
  • Наприклад, Гогілашвілі заявив поліцейським: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!". Потім він звернувся до правоохоронця: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".
  • Після цього поліцейський вибачився та намагався пояснити, чому він хотів перевірити документи.
  • Денис Монастирський заявив, що на період дисциплінарного провадження пропонуватиме уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.
  • Сам Гогілашвілі вибачився, як він каже, "за надмірну емоційність".

"Розборки" на блокпості, дивіться відео:

 

Автор: Ольга Музика