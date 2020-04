Бізнесмени проти пандемії: засновник Twitter віддав частину своїх статків на боротьбу з COVID-19

Генеральний директор Twitter і Square створив фонд "Start Small", повідомляє Techcrunch. Дорсі публікуватиме інформацію про виплати й осіб, які отримали фінансову допомогу, у загальнодоступній електронній таблиці.

Я направлю 1 мільярд доларів в акціях Square (приблизно 28% мого статку) у фонд Start Small для того, щоб фінансувати глобальну допомогу проти COVID-19,

– написав Джек Дорсі.

У своєму дописі в Twitter Дорсі заявив, що ця ініціатива сфокусує увагу на інші сфери, окрім підтримки бізнесу. Зокрема, це охорона здоров’я та освіта.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz