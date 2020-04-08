Бізнесмени проти пандемії: засновник Twitter віддав частину своїх статків на боротьбу з COVID-19

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі у серії твітів заявив, що пожертвував 1 мільярд доларів своєї частки акцій Square на боротьбу з коронавірусом.

Генеральний директор Twitter і Square створив фонд "Start Small", повідомляє Techcrunch. Дорсі публікуватиме інформацію про виплати й осіб, які отримали фінансову допомогу, у загальнодоступній електронній таблиці.

Я направлю 1 мільярд доларів в акціях Square (приблизно 28% мого статку) у фонд Start Small для того, щоб фінансувати глобальну допомогу проти COVID-19,

– написав Джек Дорсі.

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У своєму дописі в Twitter Дорсі заявив, що ця ініціатива сфокусує увагу на інші сфери, окрім підтримки бізнесу. Зокрема, це охорона здоров’я та освіта.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

З-поміж інших важливих питань Дорсі назвав і негативний вплив коронавірусу на загальний базовий дохід населення. Адже багато людей втратили роботу через пандемію. Тому кошти з фонду гендиректора Twitter будуть спрямовані й на допомогу населенню.

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Перший внесок розміром 100 тисяч доларів Дорсі перерахував у новий фонд з продовольчої допомоги America’s Food Fund.

Організацію створили голлівудські зірки на чолі з Леонардо Ді Капріо та Лорен Пауел Джобс. Їхній фонд займається забезпеченням продовольчими товарами населення, які найбільше постраждали від коронавірусу або знаходяться в групі ризику. До America’s Food Fund долучилися й інші впливові особи й компанії: американська акторка і ведуча Опра Вінфрі пожертвувала 1 мільйон доларів, а Apple – 5 мільйонів доларів.

Джек Дорсі – що відомо про підприємця? Він є відомим розробником програмного забезпечення та бізнесменом. Також Дорсі – один із співзасновників Twitter Inc.



43-річний Джек Дорсі також керує стартапом мобільних платежів ‎Square, який він створив у 2009 році та офіційно запустив у 2015 році. Отже, він є одним із небагатьох підприємців, який одночасно є генеральним директором двох компаній. У цьому випадку – Twitter і ‎Square.