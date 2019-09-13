Інвестор обходить Україну боком, – Фурса

В Україні сталася така ситуація, що або ми усунемо силовиків від інвесторів, або силовики відсторонять інвестиції від нашої держави.

Таку думку у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" озвучив економіст Сергій Фурса. Він сказав: "Низьке ставлення інвестицій до ВВП – це батіг української економіки. І хоч ми десятки років чуємо про потенціал української економіки, але на ділі – суцільна імпотенція".

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"Інвестор обходить Україну боком. І це в той час, коли світ пухне від грошей", – наголосив Фурса.

За його словами, причина у відсутності верховенства права. Інвестори знають, як заробити в нашій країні. Однак вони хочуть, що ми гарантували безпеку їхніх інвестицій.

І ось тут починається проблема. Тому що на виручку до інвестора завжди приходить трійця – український суддя, прокурор і СБУшник. Це ті вахтери, які не пускають в країну інвестиції,

– додав експерт.

Він додав, що опитування інвесторів показує, що 77% людей, які потенційно можуть інвестувати в Україну, чекають від влади ефективних заходів у боротьбі з корупцією. Інвестори бачать її через призму українських судів і українських силовиків.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":