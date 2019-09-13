14:48
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Інвестор обходить Україну боком, – Фурса

      134 Читать новость на русском
      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / 24 канал

      В Україні сталася така ситуація, що або ми усунемо силовиків від інвесторів, або силовики відсторонять інвестиції від нашої держави.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" озвучив економіст Сергій Фурса. Він сказав: "Низьке ставлення інвестицій до ВВП – це батіг української економіки. І хоч ми десятки років чуємо про потенціал української економіки, але на ділі – суцільна імпотенція".

      Цікаво! Як Кабмін буде піднімати економіку на 40% за 5 років: пояснення Гончарука

      "Інвестор обходить Україну боком. І це в той час, коли світ пухне від грошей", – наголосив Фурса. 

      За його словами, причина у відсутності верховенства права. Інвестори знають, як заробити в нашій країні. Однак вони хочуть, що ми гарантували безпеку їхніх інвестицій.

      І ось тут починається проблема. Тому що на виручку до інвестора завжди приходить трійця – український суддя, прокурор і СБУшник. Це ті вахтери, які не пускають в країну інвестиції,
      – додав експерт. 

      Він додав, що опитування інвесторів показує, що 77% людей, які потенційно можуть інвестувати в Україну, чекають від влади ефективних заходів у боротьбі з корупцією. Інвестори бачать її через призму українських судів і українських силовиків.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

       

      blog_ava
      П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
      сьогодні
      6604
      Теги: Новини України Відеоблоги Фінанси ВВП Інвестиції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сьогодні , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 1088
      Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      сьогодні , 12:40 Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      1657
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1766
      Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      сьогодні , 12:00 Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 358
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 11:46 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 3870
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук