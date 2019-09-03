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      Іпотека в гривнях під 12-13%: чи можна швидко реалізувати обіцянку Гончарука

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні іпотека може бути в гривнях під 12-13%. Реалізувати цю ідею цілком реально.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловила експерт Центру структурної політології "Вибір" Лілія Брудницька.

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      Про іпотеку в гривнях під 12-13% Олексій Гончарук заявив під час свого виступу у парламенті. "Ба більше, це можна зробити наступного року. Вже цього року може знизитися відсоткова ставка за кредитами. Дешеве кредитування – це одна з наших тактичних цілей", – сказав тоді Гончарук.

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      За словами Лілії Брудницької, реалізувати зроблений главою уряду анонс можна, якщо девальвувати гривню. При цьому вона попередила, що тоді є ризик утворення "іпотечного пухиря" на кшталт американського.

      Тактично це добре, бо надмірні гроші буде закачано у "пухир". З іншого боку, криза неминуча, але років за 2 – 3. Забудовники, в принципі, дійшли до нижніх рівнів цін на нерухомість, є ознаки зростання, але без стимулів ринок нерухомості стоятиме, а кількість платоспроможних покупців обмежена,
      – пояснила Брудницька.

      Вона також додала, що ринок нерухомості та банківська сфера останніми роками так реагують на отримання чергового траншу від МВФ. Кредит тягне за собою бізнес-кредити, гроші вкладаються у рентабельну нерухомість.

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      Теги: Новини України Ринок нерухомості Іпотека Новини нерухомості України Новини нерухомості Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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