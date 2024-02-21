Росія отримала 400 нових балістичних ракет від Ірану: чи битиме по Україні

Попри санкції, Росія поглиблює військову співпрацю з Іраном. Так, країна-агресорка могла отримати від Тегерану 400 балістичних ракет класу "земля – земля".

Росіяни однозначно використовуватимуть їх, щоб завдавати ударів по українській території. Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Чи становлять іранські ракети загрозу

Іран міг передати Росії приблизно 400 ракет, частина з яких належить до сімейства балістики малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Перші можуть бити по об'єктах на відстані 300 кілометрів, другі – 700 кілометрів. Останні схожі на північнокорейські ракети KH-23, які Пхеньян поставляє в Росію.

Передбачається, що KN-23 росіяни били по Україні 30 грудня, 2 січня, 7 лютого, 15 лютого.

Вся справа в кількості та можливості росіян ними користуватися шляхом пускових установок, а їх вже й не так багато. За останній рік уздовж кордону та фронту окупанти розмістили приблизно 50 комплексів "Іскандер". Тобто дві ракети "Іскандер" на кожній пусковій установці – це приблизно 100 ракет, які ворог одночасно може запустити по території України.

Навряд окупанти мають таку кількість пускових установок для Fateh-110 та Zolfaghar. Припустимо, в росіян є максимум 20 таких одиниць. Тому одномоментний запуск навряд можливий.

Проте це посилить російський парк балістичних ракет,

– наголосив Роман Світан.

Росія має близько 150 "Іскандерів", виходячи з інформації української розвідки. До повномасштабного вторгнення росіяни мали близько 1000 таких ракет. За 2022 рік використали близько 700 – 800 одиниць, коли Україна ще не могла їх збивати.

Уже після появи західних систем Patriot та SAMP/T Повітряні сили почали знищувати переважну частину ракет у місцях, де розташовані комплекси. Тому є механізм боротьби з балістичними ракетами "Іскандер", KN-23, Fateh-110 та Zolfaghar – вони сильно не відрізняються.

Іран міг поставити до Росії ракети

За словами одного з іранських джерел видання Reuters, постачання 400 ракет розпочалися на початку січня після того, як наприкінці 2023 року в Тегерані та Москві відбулися зустрічі між іранськими й російськими військовими, під час яких було укладено відповідну угоду.

Іранський військовий чиновник повідомив, що було щонайменше 4 постачань ракет і що їх буде ще більше в найближчі тижні.

За припущенням іншого джерела, деякі ракети були відправлені до Росії кораблями через Каспійське море, натомість інші були перевезені літаком.

Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що українська розвідка на цей час перевіряє оприлюднену інформацію західним ЗМІ.

Попри це, варто пам'ятати, що балістичні ракети гарантовано можуть збивати лише західні системи Patriot та SAMP/T, інші – ні. Тільки збільшення кількості систем ППО дасть можливість перекрити ще й іранську проблему.