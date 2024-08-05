Байден сподівається, що Іран відмовиться від помсти Ізраїлю

Джо Байден висловив сподівання, що Іран не буде мстити Ізраїлю, хоч днями ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію та лідера Хезболли Фуада Шукра.

Після вбивства в Тегерані Ісмаїла Ганії Іран підняв "червоний прапор помсти". У ЗМІ іранські чиновник говорив, що Іран готується до несподіваної та тяжкої помсти Ізраїлю.

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Що каже Байден щодо напруженості між Іраном та Ізраїлем

Президент США відповів на питання журналістів щодо того, чи відмовиться Іран від планів помсти.

Сподіваюся, що так. Я не знаю,

– заявив Джо Байден.

До речі, на тлі напруження на Близькому Сході Сполучені Штати вирішили перемістити туди:

ескадрилью винищувачів,

авіаносець для захисту Ізраїлю від можливих атак Ірану.

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Також ЗМІ писали, що Ізраїль готується до багатоденної атаки з боку Ірану та Хезболли. Окрім того, розглядає ймовірність "превентивних дій або атак", які країна може ініціювати, "в тому числі в Лівані або, можливо, в інших місцях, де це буде необхідно".