Іран хоче отримати від Росії зброї на "мільярди доларів", – Білий дім

Вже найближчим часом Росія може надати Ірану винищувачі. Це ще одна ознака зростання співробітництва між Москвою та Тегераном.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому. Також Джон Кірбі наголосив, що Іран упродовж місяців підтримує війну Росії проти України.

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Російські загарбники посилюють співпрацю з Іраном

Кірбі розповів, що у листопаді Іран відправив до Росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні. Москва планує співпрацювати з Тегераном, аби отримати натомість більше військового обладнання.

Росія пропонувала безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема, щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони,

– зазначив речник Ради нацбезпеки США.

За його словами, Іран також прагне придбати ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки. Загалом Тегеран сподівається отримати від Росії військової техніки на "мільярди доларів".

Кірбі відмовився уточнити подробиці щодо типів винищувачів або коли вони можуть бути доставлені. Однак, наголосив, що США будуть дуже уважно спостерігати за цим, аби побачити, що насправді станеться.

За його словами, більш тісний військовий альянс між двома країнами може ускладнити зусилля Заходу в Україні та інших країнах.

Це не лише ускладнить ситуацію в Україні, але й безперечно може ускладнити безпекову ситуацію на Близькому Сході для наших партнерів і друзів,

— підкреслив Кірбі.

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