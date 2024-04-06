США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по Ізраїлю

Раніше ЗМІ на Близькому Сході поширили інформацію, що протягом 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. У зв'язку з цим Сполучені Штати Америки перебувають у стані підвищеної готовності.

США занепокоєні можливим ударом Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, зокрема американських. Два неназвані американські чиновники заявили, що Іран, можливо, планує завдати удару через ракетну атаку на іранське консульство в Сирії.

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Офіційні особи вважають, що будь-які можливі дії Ірану, швидше за все, будуть спрямовані не проти цивільних, а проти військових або розвідувальних цілей.

США попередили Іран

Інший офіційний представник США у коментарі CNN повідомив, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні. За його словами, це може статися вже протягом тижня.

Зазначається, що високопоставлені чиновники зараз вважають напад з боку Ірану "неминучим". Такий погляд поділяють і їхні ізраїльські колеги.

Варто зазначити, що Вашингтон застеріг Тегеран від використання удару для подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході.

Ми отримали повідомлення з Ірану після удару по Дамаску. У відповідь ми ясно дали зрозуміти, що не стоїмо за ударом,

– повідомив урядовець NBC News.

США також попередили Іран, щоб він не використовував цей удар як привід для подальшої ескалації в регіоні або нападу на об'єкти чи персонал США.

Що передувало подіям