Дуже небезпечний, але можливий варіант: до чого може вдатися Іран у ситуації з Ізраїлем

Загострення між Ізраїлем та Іраном стало очевидним. У ніч на 14 квітня по Ізраїлю випустили понад 200 ракет і дронів. Країні вдалося перехопити більшість повітряних цілей.

Головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович розповів 24 Каналу, що американська авіаносна група, яка розташована біля Ірану, мала б стати певним елементом стримування. Адже вона містить літаки та інші засоби, які збивають ракети.

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Ізраїль може дати відповідь на атаку Ірану

Усім відомо, що Ізраїль має потужну протиповітряну оборону. Крім цього, ракети, які випускає Іран зі своєї території, летять через Ірак, Йорданію, можливо, Сирію. Звідси виникає питання – куди падають уламки збитих ракет.

Ще до атаки 14 квітня, в Ізраїлі відключили GPS. А більшість ракет Ірану, а особливо Хезболли, прив'язані саме до цієї системи. Тому невідомо, яка точність польоту повітряних цілей.

Ще одна неприємність Ірану – удар у відповідь, який точно буде. Зрозуміло, чим тоді все закінчиться. Варто лише порівняти Повітряні сили Ірану та Ізраїлю. Відповідно до відкритої інформації, Ізраїль має 460 літаків різних типів, Іран – 236, до того ж велика кількість з цього – брухт,

– розповів Шлеймович.

Іран справді накопичив велику кількість ракет, засобів ППО, розвиває ядерну програму. Але Ізраїль може "подавити" їхню протиповітряну оборону. Крім цього, територія Ірану досить велика, тому повністю прикрити її буде складно.

Ще один дуже небезпечний, але можливий варіант – це напад Ірану на ізраїльський або західний об'єкт у світі. Це може бути посольство, культурний центр, можемо згадати криваві теракти в Аргентині. Відповідальність за це поклали на Іран,

– сказав Еміль Шлеймович.

Чи втрутяться США

Сполучені Штати зберігають свої авіаносні угруповання. Постачання Ізраїлю зброї не припинялися, тому попри всю риторику, Ізраїль бачить підтримку з боку адміністрації Джо Байдена.

"У реальних справах допомоги від Америки більше, ніж якщо порівняти з іншими гучними заявами", – наголосив головний редактор ізраїльського порталу "Деталі".

Загострення між Ізраїлем та Іраном: що відомо