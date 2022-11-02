Росія падає у прірву залежності від Ірану: в ISW про нові поставки зброї

Росія невдовзі отримає від Ірану не лише більше дронів-камікадзе, а ще й балістичні ракети. І все це свідчить про те, що країна-агресорка на шляху до вичерпання власних запасів.

І, як наголошують в Інституті з вивчення війни, таким чином Росія лиш посилює свою залежність без Ірану. В цій тезі є логіка, адже без його зброї завдавати атак по інфраструктурі України ворогові було б значно складніше.

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Росія отримає сотні дронів і ракет

Сам лише факт, що Іран продовжить постачати озброєння, так ще й у такій кількості, свідчить про серйозні проблеми у Росії. А ще це означає, що вона посилює свою залежність від систем зброї іранського виробництва.

Нагадаємо, що у ГУР МО заявили про те, що Іран планує відправити до Росії партію з понад 200 дронів-камікадзе "Shahed-136", "Mohajer-6" та "Arash-2". За даними відомства, ці безпілотники доставлять до країни-агресорки розібраними. І вже російський персонал їх збере та нанесе маркування. Водночас у ГУР МО зауважили, що з 13 вересня ППО вдалося збити понад 300 БпЛА "Шахід-136".

Але і це ще не все. У CNN напередодні повідомили про масштабнішу поставку зброї Іраном. Мовиться про тисячу одиниць, які країна передасть Росії до кінця року. У цей пакет входитимуть також балістичні ракети малої дальності класу "земля – земля", ну і ті самі дрони. Зауважимо, що це вперше країна-агресорка отримає високоточні ракети від Ірану.

Як зазначають аналітики, Росія могла вести переговори про додаткову поставку зброї з Іраном не просто так. Причиною цього стало виснаження запасів крилатих ракет і систем безпілотників упродовж 9 місяців. Чи не найбільше ворог витратив під час кампанії проти української критичної інфраструктури.

Аналітики з Інституту припускають, що ворог не припинить бити по критичній інфраструктурі. Таким чином окупанти намагатимуться компенсувати поразки на лінії фронту.

Загроза від Ірану продовжує зростати

Зауважимо, що у Пентагоні занепокоєні тим фактом, що Іран передасть Росії ракети. Водночас у відомстві не мають підтверджень, що це може статися. Хай там що, але у США обіцяють відповісти, якщо передача відповідного типу озброєння таки відбудеться.

У розвідці зауважили, що іранськими ракетами ворог може почати атакувати у листопаді. За словами речника ГУР Андрія Юсова, говорити про ефективність цього виду озброєння можна буде лише після його використання.

Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк звернувся з черговим закликом. Він наголошує на тому, що світ повинен визнати Іран співучасником агресії в Європі.

Тим часом журналісти припускають, що Іран може і сам невдовзі напасти на сусідню країну. Мовиться про Саудівську Аравію. Над деякими мечетями Ірану зауважили червоний прапор помсти. Минулого разу його підіймали у 2020 році. Невдовзі країна атакувала бази США в Іраку.

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